Tutte le partite dei gironi del percorso Champions League di Youth League 2022/23

I gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League 2022/23 iniziano il 6 settembre e proseguono fino al 2 novembre.

Le otto vincitrici dei gironi passano direttamente agli ottavi di finale. Le seconde classificate saranno sorteggiate contro le vincitrici del percorso Campioni nazionali agli spareggi di febbraio e si sfideranno in gara unica per conquistare i rimanenti posti nella fase a eliminazione diretta. Come di consueto, il torneo si conclude ad aprile con una fase finale a quattro squadre a Nyon (Svizzera).

Gironi Gruppo A: Ajax (NED), Liverpool (ENG), Napoli (ITA), Rangers (SCO)

Gruppo B: Porto (POR), Atlético (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Club Brugge (BEL)

Gruppo C: Bayern München (GER), Barcelona (ESP), Inter (ITA), Viktoria Plzeň (CZE)

Gruppo D: Eintracht Frankfurt (GER), Tottenham Hotspur (ENG), Sporting CP (POR), Marseille (FRA)

Gruppo E: AC Milan (ITA), Chelsea (ENG), Salzburg (AUT), Dinamo Zagreb (CRO)

Gruppo F: Real Madrid (ESP), Leipzig (GER), Shakhtar Donetsk (UKR), Celtic (SCO)

Gruppo G: Manchester City (ENG), Sevilla (ESP), Borussia Dortmund (GER), Copenhagen (DEN)

Gruppo H: Paris Saint-Germain (FRA), Juventus (ITA), Benfica (POR, campione in carica), Maccabi Haifa (ISR)

Di seguito il calendario completo della stagione.

*Orari CET.

Martedì 6 settembre:

Gruppo E

Dinamo Zagreb - Chelsea (13:30), Salzburg - AC Milan (15:00)

Gruppo F

Leipzig - Shakhtar (15:30), Celtic - Real Madrid (16:00)

Gruppo G

Sevilla - Man City (11:30), Dortmund - Copenhagen (14:00)

Gruppo H

Paris - Juventus (14:00), Benfica - Maccabi Haifa (16:00)

Mercoledì 7 settembre:

Gruppo A

Ajax - Rangers (13:00), Napoli - Liverpool (14:00)



Gruppo B

Atlético - Porto (16:00), Club Brugge - Leverkusen (16:00)

Gruppo C

Barcelona - Plzeň (14:00), Inter - Bayern (16:00)

Gruppo D

Frankfurt - Sporting CP (12:00), Tottenham - Marseille (15:00)

UEFA Youth League 2021/22: riepilogo stagione

Martedì 13 settembre:

Gruppo A

Rangers - Napoli (15:00), Liverpool - Ajax (16:00)

Gruppo B

Porto - Club Brugge (13:00), Leverkusen - Atlético (14:00)

Gruppo C

Plzeň - Inter (13:00), Bayern - Barcelona (14:00)

Gruppo D

Marseille - Frankfurt (15:00), Sporting CP - Tottenham (16:00)

Mercoledì 14 settembre:

Gruppo E

Chelsea - Salzburg (14:00), AC Milan - Dinamo Zagreb (14:30)

Gruppo F

Shakhtar - Celtic (12:00), Real Madrid - Leipzig (16:00)

Gruppo G

Man City - Dortmund (16:00), Copenhagen - Sevilla (16:00)

Gruppo H

Juventus - Benfica (14:00), Maccabi Haifa - Paris (14:00)

Martedì 4 ottobre:

Gruppo A

Liverpool - Rangers (15:00), Ajax - Napoli (15:00)

Gruppo B

Porto - Leverkusen (13:00), Club Brugge - Atlético (16:00)

Gruppo C

Bayern - Plzeň (13:00), Inter - Barcelona (16:00)

Gruppo D

Marseille - Sporting CP (14:00), Frankfurt - Tottenham (14:00)

Gruppo H

Juventus - Maccabi Haifa (14:00)

Mercoledì 5 ottobre:

Gruppo E

Salzburg - Dinamo Zagreb (14:30), Chelsea - AC Milan (16:00)

Gruppo F

Leipzig - Celtic (13:00), Real Madrid - Shakhtar (14:00)

Gruppo G

Man City - Copenhagen (16:00), Sevilla - Dortmund (16:00)

Gruppo H

Benfica - Paris (16:00)

Martedì 11 ottobre:



Gruppo E

Dinamo Zagreb - Salzburg (14:00), AC Milan - Chelsea (14:30)

Gruppo F

Shakhtar - Real Madrid (12:00), Celtic - Leipzig (TBC)

Gruppo G

Copenhagen - Man City (14:00), Dortmund - Sevilla (16;00)

Gruppo H

Maccabi Haifa - Juventus (13:00), Paris - Benfica (14:00)

Mercoledì 12 ottobre:

Gruppo A

Napoli - Ajax (14:00), Rangers - Liverpool (16:00)

Gruppo B

Atlético - Club Brugge (14:00), Leverkusen - Porto (14:00)

Gruppo C

Plzeň - Bayern (13:00), Barcelona - Inter (14:00)

Gruppo D

Tottenham - Frankfurt (15:00), Sporting CP - Marseille (16:00)

Martedì 25 ottobre:

Gruppo E

Dinamo Zagreb - AC Milan (14:00), Salzburg - Chelsea (14:30)

Gruppo F

Celtic - Shakhtar (TBC), Leipzig - Real Madrid (15:30)

Gruppo G

Sevilla - Copenhagen (14:00), Dortmund - Man City (16:00)

Gruppo H

Paris - Maccabi Haifa (15:00), Benfica - Juventus (16:00)

Mercoledì 26 ottobre:

Gruppo A

Napoli - Rangers (14:00), Ajax - Liverpool (15:00)

Gruppo B

Club Brugge - Porto (13:30), Atlético - Leverkusen (16:00)

Gruppo C

Inter - Plzeň (14:00), Barcelona - Bayern (14;00)

Gruppo D

Frankfurt - Marseille (14:00), Tottenham - Sporting CP (15:00)

Martedì 1 novembre:

Gruppo A

Liverpool - Napoli (15:00), Rangers - Ajax (15:00)

Gruppo B

Leverkusen - Club Brugge (12:00), Porto - Atlético (13:00)

Gruppo C

Plzeň - Barcelona (13:00), Bayern - Inter (16:00)

Gruppo D

Marseille - Tottenham (15:00), Sporting CP - Frankfurt (16:00)

Mercoledì 2 novembre:

Gruppo E

Chelsea - Dinamo Zagreb (14:00), AC Milan - Salzburg (14:30)

Gruppo F

Shakhtar - Leipzig (12:00), Real Madrid - Celtic (13:00)

Gruppo G

Man City - Sevilla (16:00), Copenhagen - Dortmund (16:00)

Gruppo H

Maccabi Haifa - Benfica (15:00), Juventus - Paris (16:00)

Guida alle squadre

• Oltre al Benfica campione in carica (che ha vinto anche la prima Coppa Intercontinentale Under 20 ad agosto), sono in gara tutte le passate vincitrici, tra cui Barcellona e Chelsea (due volte vincitori, record), oltre a Porto, Real Madrid e Salisburgo (che ha perso la finale del 2022).

- Ajax, Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Juventus, Manchester City, Parigi, Porto e Real Madrid hanno partecipato a tutte le nove edizioni della competizione, iniziata nel 2013/14.

- Il Frankfurt, all'esordio, è l'undicesima partecipante tedesca.

- Il Benfica ha battuto la Juventus ai rigori nella semifinale del 2022 dopo aver sprecato un vantaggio di due gol a Nyon.

- La scorsa stagione, entrambe le partite tra Atlético e Porto sono state vinte 2-1 in trasferta. Grazie alla vittoria alla sesta giornata, la squadra spagnola ha raggiunto gli spareggi a spese dei padroni di casa.

- Barcellona e Bayern stati sorteggiati nello stesso girone nel 2021/22 ma non si sono qualificati. I due confronti diretti sono terminati con una vittoria casalinga.

- Nel 2021/22, il Real Madrid ha vinto il girone in cui figurava anche lo Shakhtar, che si è classificato terzo

Date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 8 novembre, Nyon

Spareggi: 7/8 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 13 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 28 febbraio/1 marzo

Quarti di finale: 14/15 marzo

Semifinali: 21 aprile, stadio Colovray, Nyon

Finale: 24 aprile, stadio Colovray, Nyon