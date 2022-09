Youth League 2022/23: tutte le partite e i risultati dei gironi del percorso Champions League

I gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League 2022/23 proseguono fino al 2 novembre, e sono iniziati questa settimana con la sconfitta dei campioni in carica del Benfica per mano del Maccabi Haifa.

Le otto vincitrici dei gironi passano direttamente agli ottavi di finale. Le seconde classificate saranno sorteggiate contro le vincitrici del percorso Campioni nazionali agli spareggi di febbraio e si sfideranno in gara unica per conquistare i rimanenti posti nella fase a eliminazione diretta. Come di consueto, il torneo si conclude ad aprile con una fase finale a quattro squadre a Nyon (Svizzera).

Gironi Gruppo A: Ajax (NED), Liverpool (ENG), Napoli (ITA), Rangers (SCO)

Gruppo B: Porto (POR), Atlético (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Club Brugge (BEL)

Gruppo C: Bayern München (GER), Barcelona (ESP), Inter (ITA), Viktoria Plzeň (CZE)

Gruppo D: Eintracht Frankfurt (GER), Tottenham Hotspur (ENG), Sporting CP (POR), Marseille (FRA)

Gruppo E: AC Milan (ITA), Chelsea (ENG), Salzburg (AUT), Dinamo Zagreb (CRO)

Gruppo F: Real Madrid (ESP), Leipzig (GER), Shakhtar Donetsk (UKR), Celtic (SCO)

Gruppo G: Manchester City (ENG), Sevilla (ESP), Borussia Dortmund (GER), Copenhagen (DEN)

Gruppo H: Paris Saint-Germain (FRA), Juventus (ITA), Benfica (POR, campione in carica), Maccabi Haifa (ISR)

* Orari CET.

Mercoledì 7 settembre:

Gruppo A

Ajax - Rangers 2-1, Napoli - Liverpool 1-2



Gruppo B

Atlético - Porto 1-0, Club Brugge - Leverkusen 4-1

Gruppo C

Barcelona - Plzeň 3-0, Inter - Bayern 2-2

Gruppo D

Frankfurt - Sporting CP 1-1, Tottenham - Marseille 3-0

Martedì 6 settembre:

Gruppo E

Dinamo Zagreb - Chelsea 4-2, Salzburg - AC Milan 1-1

Gruppo F

Leipzig - Shakhtar 0-2 , Celtic - Real Madrid 0-6

Gruppo G

Sevilla - Man City 1-5, Dortmund - Copenhagen 0-2

Gruppo H

Paris - Juventus 5-3, Benfica - Maccabi Haifa 0-1

Martedì 13 settembre:

Gruppo A

Rangers - Napoli (15:00), Liverpool - Ajax (16:00)

Gruppo B

Porto - Club Brugge (13:00), Leverkusen - Atlético (14:00)

Gruppo C

Plzeň - Inter (13:00), Bayern - Barcelona (14:00)

Gruppo D

Marseille - Frankfurt (15:00), Sporting CP - Tottenham (16:00)

Mercoledì 14 settembre:

Gruppo E

Chelsea - Salzburg (14:00), AC Milan - Dinamo Zagreb (14:30)

Gruppo F

Shakhtar - Celtic (12:00), Real Madrid - Leipzig (16:00)

Gruppo G

Man City - Dortmund (16:00), Copenhagen - Sevilla (16:00)

Gruppo H

Juventus - Benfica (14:00), Maccabi Haifa - Paris (14:00)

Martedì 4 ottobre:

Gruppo A

Liverpool - Rangers (15:00), Ajax - Napoli (15:00)

Gruppo B

Porto - Leverkusen (13:00), Club Brugge - Atlético (16:00)

Gruppo C

Bayern - Plzeň (13:00), Inter - Barcelona (16:00)

Gruppo D

Marseille - Sporting CP (14:00), Frankfurt - Tottenham (14:00)

Gruppo H

Juventus - Maccabi Haifa (14:00)

Mercoledì 5 ottobre:

Gruppo E

Salzburg - Dinamo Zagreb (14:30), Chelsea - AC Milan (16:00)

Gruppo F

Leipzig - Celtic (13:00), Real Madrid - Shakhtar (14:00)

Gruppo G

Man City - Copenhagen (16:00), Sevilla - Dortmund (16:00)

Gruppo H

Benfica - Paris (16:00)

Martedì 11 ottobre:



Gruppo E

Dinamo Zagreb - Salzburg (14:00), AC Milan - Chelsea (14:30)

Gruppo F

Shakhtar - Real Madrid (12:00), Celtic - Leipzig (TBC)

Gruppo G

Copenhagen - Man City (14:00), Dortmund - Sevilla (16;00)

Gruppo H

Maccabi Haifa - Juventus (13:00), Paris - Benfica (14:00)

Mercoledì 12 ottobre:

Gruppo A

Napoli - Ajax (14:00), Rangers - Liverpool (16:00)

Gruppo B

Atlético - Club Brugge (14:00), Leverkusen - Porto (14:00)

Gruppo C

Plzeň - Bayern (13:00), Barcelona - Inter (14:00)

Gruppo D

Tottenham - Frankfurt (15:00), Sporting CP - Marseille (16:00)

Martedì 25 ottobre:

Gruppo E

Dinamo Zagreb - AC Milan (14:00), Salzburg - Chelsea (14:30)

Gruppo F

Celtic - Shakhtar (TBC), Leipzig - Real Madrid (15:30)

Gruppo G

Sevilla - Copenhagen (14:00), Dortmund - Man City (16:00)

Gruppo H

Paris - Maccabi Haifa (15:00), Benfica - Juventus (16:00)

Mercoledì 26 ottobre:

Gruppo A

Napoli - Rangers (14:00), Ajax - Liverpool (15:00)

Gruppo B

Club Brugge - Porto (13:30), Atlético - Leverkusen (16:00)

Gruppo C

Inter - Plzeň (14:00), Barcelona - Bayern (14;00)

Gruppo D

Frankfurt - Marseille (14:00), Tottenham - Sporting CP (15:00)

Martedì 1 novembre:

Gruppo A

Liverpool - Napoli (15:00), Rangers - Ajax (15:00)

Gruppo B

Leverkusen - Club Brugge (12:00), Porto - Atlético (13:00)

Gruppo C

Plzeň - Barcelona (13:00), Bayern - Inter (16:00)

Gruppo D

Marseille - Tottenham (15:00), Sporting CP - Frankfurt (16:00)

Mercoledì 2 novembre:

Gruppo E

Chelsea - Dinamo Zagreb (14:00), AC Milan - Salzburg (14:30)

Gruppo F

Shakhtar - Leipzig (12:00), Real Madrid - Celtic (13:00)

Gruppo G

Man City - Sevilla (16:00), Copenhagen - Dortmund (16:00)

Gruppo H

Maccabi Haifa - Benfica (15:00), Juventus - Paris (16:00)

Guida alle squadre

• Oltre al Benfica campione in carica (che ha vinto anche la prima Coppa Intercontinentale Under 20 ad agosto), sono in gara tutte le passate vincitrici, tra cui Barcellona e Chelsea (due volte vincitori, record), oltre a Porto, Real Madrid e Salisburgo (che ha perso la finale del 2022).

• Ajax, Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Juventus, Manchester City, Parigi, Porto e Real Madrid hanno partecipato a tutte le nove edizioni della competizione, iniziata nel 2013/14.

• Il Frankfurt, all'esordio, è l'undicesima partecipante tedesca.

• Il Benfica ha battuto la Juventus ai rigori nella semifinale del 2022 dopo aver sprecato un vantaggio di due gol a Nyon.

• La scorsa stagione, entrambe le partite tra Atlético e Porto sono state vinte 2-1 in trasferta. Grazie alla vittoria alla sesta giornata, la squadra spagnola ha raggiunto gli spareggi a spese dei padroni di casa.

• Barcellona e Bayern stati sorteggiati nello stesso girone nel 2021/22 ma non si sono qualificati. I due confronti diretti sono terminati con una vittoria casalinga.

• Nel 2021/22, il Real Madrid ha vinto il girone in cui figurava anche lo Shakhtar, che si è classificato terzo.

Date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 8 novembre, Nyon

Spareggi: 7/8 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 13 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 28 febbraio/1 marzo

Quarti di finale: 14/15 marzo

Semifinali: 21 aprile, stadio Colovray, Nyon

Finale: 24 aprile, stadio Colovray, Nyon