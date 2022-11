Fase a gironi del percorso Champions League di Youth League 2022/23: Milan, Atlético, Barcelona, Liverpool, Man City, Paris, Real Madrid e Sporting agli ottavi

I gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League 2022/23 si sono conclusi, decretando le otto squadre qualificate agli ottavi e le otto che andranno agli spareggi.

AC Milan, Atlético, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Sporting CP vanno direttamente agli ottavi grazie al primo posto nel girone. Il Real, dunque, ha sempre raggiunto gli ottavi in tutte e nove le edizioni della UEFA Youth League.

L'Atlético ha sempre superato questo turno, mentre Adrian Niño ha stabilito un record segnando in tutte e sei le partite della fase a gironi. Il migliore realizzatore è stato però Ilyes Housni del Paris, che con otto gol è arrivato a una lunghezza dal record di questo turno.

Ajax, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Inter, Juventus, Porto, Salzburg e Shakhtar Donetsk chiudono al secondo posto e vanno agli spareggi di febbraio, dove affronteranno le vincitrici del percorso Campioni nazionali in gara unica e giocheranno fuori casa. Come di consueto, il torneo si concluderà ad aprile con una fase finale a quattro squadre a Nyon (Svizzera).

Sorteggio spareggi: 8 novembre

Tra le squadre eliminate figurano il Benfica campione in carica e i due volte vincitori del Chelsea.

Qualificate finora Agli ottavi da prima del girone: AC Milan, Atlético, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP Agli spareggi da seconda del girone: Ajax, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Inter, Juventus, Porto, Salzburg, Shakhtar Donetsk Agli spareggi dal percorso Campioni nazionali: AZ Alkmaar, Genk, Hajduk Split, Hibernian, MTK Budapest, Panathinaikos, Ruh Lviv, Young Boys

Mercoledì 2 novembre:

Gruppo B

Leverkusen - Club Brugge 0-1

Gruppo E

Chelsea - Dinamo Zagreb 4-0, AC Milan - Salzburg 2-1

Highlights Youth League: Milan - Salzburg 2-1

Gruppo F

Shakhtar - Leipzig 0-0, Real Madrid - Celtic 4-1

Gruppo G

Man City - Sevilla 1-1, Copenhagen - Dortmund 0-1

Gruppo H

Maccabi Haifa - Benfica 2-6, Juventus - Paris 4-4

Martedì 1 novembre:

Highlights Youth League: Juventus - Paris 4-4

Gruppo A

Liverpool - Napoli 5-0, Rangers - Ajax 2-6

Gruppo B

Porto - Atlético 1-2

Highlights: Porto - Atlético 1-2 

Gruppo C

Plzeň - Barcelona 1-1, Bayern - Inter 2-0

Gruppo D

Marseille - Tottenham 2-3, Sporting CP - Frankfurt 1-0

Highlights: Plzeň - Barcelona 1-1 

Mercoledì 26 ottobre:

Gruppo A

Napoli - Rangers 2-3, Ajax - Liverpool 3-1

Highlights: Ajax - Liverpool 3-1

Gruppo B

Club Brugge - Porto 1-2, Atlético - Leverkusen 4-0

Gruppo C

Inter - Plzeň 4-2, Barcelona - Bayern 3-2

Highlights: Barcelona - Bayern 3-2

Gruppo D

Frankfurt - Marseille 2-0, Tottenham - Sporting CP 1-2

Martedì 25 ottobre:

Gruppo E

Dinamo Zagreb - AC Milan 1-2, Salzburg - Chelsea 5-1

Gruppo F

Celtic - Shakhtar 0-1, Leipzig - Real Madrid 2-3

Highlights: Leipzig - Real Madrid 2-3

Gruppo G

Sevilla - Copenhagen2-1, Dortmund - Man City 3-3

Gruppo H

Paris - Maccabi Haifa 3-1, Benfica - Juventus 2-3

Highlights: Dortmund - Man City 3-3

Mercoledì 12 ottobre:

Gruppo A

Napoli - Ajax 1-1, Rangers - Liverpool 2-3

Highlights: Rangers - Liverpool 3-4

Gruppo B

Atlético - Club Brugge 1-2, Leverkusen - Porto 1-3

Gruppo C

Plzeň - Bayern 3-3, Barcelona - Inter 2-0

Highlights: Napoli - Ajax 1-1

Gruppo D

Tottenham - Frankfurt 2-3, Sporting CP - Marseille 1-1

Martedì 11 ottobre:



Gruppo E

Dinamo Zagreb - Salzburg 2-1, AC Milan - Chelsea 3-1

Gruppo F

Shakhtar - Real Madrid 0-3, Celtic - Leipzig 0-2

Highlights: Dortmund - Sevilla 2-0

Gruppo G

Copenhagen - Man City 1-3, Dortmund - Sevilla 2-0

Gruppo H

Maccabi Haifa - Juventus 1-3, Paris - Benfica 2-3

Highlights: Paris - Benfica 2-3

Mercoledì 5 ottobre:

Gruppo E

Salzburg - Dinamo Zagreb 2-0, Chelsea - AC Milan 1-1

Highlights Youth League: Chelsea - Milan 1-1

Gruppo F

Leipzig - Celtic 1-2, Real Madrid - Shakhtar 6-1

Highlights: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 6-1

Gruppo G

Man City - Copenhagen 1-1, Sevilla - Dortmund 1-1

Gruppo H

Benfica - Paris 0-1

Martedì 4 ottobre:

Gruppo A

Liverpool - Rangers 4-1, Ajax - Napoli 5-1

Gruppo B

Porto - Leverkusen 3-1, Club Brugge - Atlético 1-3

Gruppo C

Bayern - Plzeň 1-2, Inter - Barcelona 1-6

Highlights Youth League: Inter - Barcelona 1-6

Gruppo D

Marseille - Sporting CP 0-6, Frankfurt - Tottenham 1-0

Highlights Youth League: Marseille - Sporting CP 0-6

Gruppo H

Juventus - Maccabi Haifa 3-1

Mercoledì 14 settembre:

Gruppo A

Rangers - Napoli 3-2

Gruppo E

Chelsea - Salzburg 1-1, AC Milan - Dinamo Zagreb 3-0

Gruppo F

Shakhtar - Celtic 2-1, Real Madrid - Leipzig 1-1

Highlights: Man City - Dortmund 3-2

Gruppo G

Man City - Dortmund 3-2, Copenhagen - Sevilla 4-1

Gruppo H

Juventus - Benfica 1-1, Maccabi Haifa - Paris 0-5

Highlights: Juventus - Benfica 1-1

Martedì 13 settembre:

Gruppo A

Liverpool - Ajax 4-0

Highlights: Liverpool - Ajax 4-0

Gruppo B

Porto - Club Brugge 2-1, Leverkusen - Atlético 0-3

Gruppo C

Plzeň - Inter 0-3, Bayern - Barcelona 3-3

Highlights: Bayern - Barcelona 3-3

Gruppo D

Marseille - Frankfurt 2-2, Sporting CP - Tottenham 2-0

Mercoledì 7 settembre:

Gruppo A

Ajax - Rangers 2-1, Napoli - Liverpool 1-2

Highlights: Napoli - Liverpool 1-2 

Gruppo B

Atlético - Porto 1-0, Club Brugge - Leverkusen 4-1

Gruppo C

Barcelona - Plzeň 3-0, Inter - Bayern 2-2

Highlights: Inter - Bayern 2-2 

Gruppo D

Frankfurt - Sporting CP 1-1, Tottenham - Marseille 3-0

Martedì 6 settembre:

Gruppo E

Dinamo Zagreb - Chelsea 4-2, Salzburg - AC Milan 1-1

Gruppo F

Leipzig - Shakhtar 0-2, Celtic - Real Madrid 0-6

Highlights: Celtic - Real Madrid 0-6 

Gruppo G

Sevilla - Man City 1-5, Dortmund - Copenhagen 0-2

Gruppo H

Paris - Juventus 5-3, Benfica - Maccabi Haifa 0-1

Highlights: Paris - Juventus 5-3

Guida alle squadre

• Oltre al Benfica campione in carica (che ha vinto anche la prima Coppa Intercontinentale Under 20 ad agosto), erano in gara tutte le passate vincitrici, tra cui Barcellona e Chelsea (due volte vincitori, record), oltre a Porto, Real Madrid e Salisburgo (che ha perso la finale del 2022).

• Ajax, Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Juventus, Manchester City, Parigi, Porto e Real Madrid hanno partecipato a tutte le nove edizioni della competizione, iniziata nel 2013/14.

• Il Frankfurt, all'esordio, è stata l'undicesima partecipante tedesca.

• Il Benfica ha battuto la Juventus ai rigori nella semifinale del 2022 dopo aver sprecato un vantaggio di due gol a Nyon.

Date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 8 novembre, Nyon

Spareggi: 7/8 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in avanti): 13 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 28 febbraio/1 marzo

Quarti di finale: 14/15 marzo

Semifinali: 21 aprile, stadio Colovray, Nyon

Finale: 24 aprile, stadio Colovray, Nyon