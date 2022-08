Quali squadre partecipano alla Youth League 2022/23?

La UEFA Youth League 2022/23 sarà la nona edizione del torneo e vede in gara 64 squadre.

Le squadre sono equamente suddivise in due percorsi, il percorso UEFA Champions League e il percorso Campioni nazionali. Entrambi iniziano a settembre e confluiscono nella fase a eliminazione diretta, in programma nel 2023.

Quali squadre partecipano alla UEFA Youth League?

Percorso UEFA Champions League

ENG: Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham

ESP: Atlético, Barcelona, Real Madrid, Sevilla

ITA: Inter, Juventus, Milan, Napoli

GER: Bayern, Dortmund, Frankfurt, Leipzig, Leverkusen

FRA: Marseille, Paris

POR: Porto, Sporting CP

NED: Ajax

BEL: Club Brugge

AUT: Salzburg

SCO: Celtic

UKR: Shakhtar Donetsk

Le sei vincitrici degli spareggi di UEFA Champions League completano il tabellone della fase a gironi.

Percorso Campioni nazionali

Nantes (FRA)

Benfica (POR)*

AZ Alkmaar (NED)

Genk (BEL)

Hibernians (SCO)

Rukh Lviv (UKR)

Galatasaray (TUR)

Copenhagen (DEN)*

Omonoia (CYP)

Crvena zvezda (SRB)*

Slavia Praha (CZE)

Hajduk Split (CRO)

Young Boys (SUI)

Panathinaikos (GRE)

Ashdod (ISR)

Molde (NOR)

AIK (SWE)

Slavia Sofia (BUL)

Csikszereda Miercurea Ciuc (ROU)

Gabala (AZE)

Astana (KAZ)

MTK (HUN)

Zagłębie Lubin (POL)

Domžale (SVN)

Trenčín (SVK)

Žalgiris (LTU)*

Racing Union (LUX)

Borac Banja Luka (BIH)

Shamrock Rovers (IRL)

Pobeda (MKD)

Pyunik (ARM)*

Jelgava (LVA)

* Può ancora entrare nel percorso UEFA Champions League a seconda dei risultati nelle qualificazioni di UEFA Champions League. Eventuali posti vacanti vengono occupati dalle vincitrici del campionato giovanile delle federazioni successive nel ranking.

Qual è il format della UEFA Youth League?

Le 32 squadre del percorso UEFA Champions League sono le stesse che partecipano alla fase a gironi della competizione maggiore. A queste si aggiungono le 32 vincitrici del campionato giovanile delle federazioni più in alto nel ranking la cui squadra maggiore non è qualificata alla fase a gironi di Champions League: questi club seguono il percorso Campioni nazionali. Se la squadra maggiore di una vincitrice del campionato nazionale giovanile si è qualificata per la fase a gironi di Champions League, il posto vacante viene occupato dalla campione nazionale giovanile della federazione successiva nel ranking.

I gironi del percorso Champions League sono identici a quelli della competizione maggiore. Le prime classificate dei gironi raggiungono direttamente gli ottavi di finale, mentre le seconde classificate vanno agli spareggi.

Le squadre del percorso Campioni nazionali si sfidano in due turni a eliminazione diretta. Le otto vincitrici al secondo turno accedono quindi agli spareggi.

La fase a eliminazione diretta prevede gare uniche a partire dagli spareggi. Le otto vincitrici del percorso Campioni nazionali giocano in casa contro una delle otto seconde classificate nei gironi del percorso UEFA Champions League.

Le otto vincitrici degli spareggi raggiungono le otto vincitrici dei gironi del percorso Champions League agli ottavi di finale. Le semifinali e la finale si giocano come di consueto allo stadio Colovray Stadium di Nyon.

Date dei sorteggi e degli incontri

Percorso UEFA Champions League: fase a gironi

Prima giornata: 6/7 settembre

Seconda giornata: 13/14 settembre

Terza giornata: 4/5 ottobre

Quarta giornata: 11/12 ottobre

Quinta giornata: 25/26 ottobre

Sesta giornata: 1/2 novembre

Percorso Campioni nazionali

Sorteggio: 31 agosto, Nyon

Andata primo turno: 14 settembre

Ritorno primo turno: 5 ottobre

Andata secondo turno: 26 ottobre

Ritorno secondo turno: 2 novembre

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 8 novembre, Nyon

Spareggi: 7/8 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 13 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 28 febbraio/1 marzo

Quarti di finale: 14/15 marzo

Semifinali: 21 aprile, stadio Colovray, Nyon

Finale: 24 aprile, stadio Colovray, Nyon