Biglietti fase finale di UEFA Youth League e informazioni per gli osservatori

I biglietti per le semifinali e la finale di UEFA Youth League saranno in vendita dall'8 aprile presso il Colovray Sports Centre di Nyon (Svizzera).

Tutti i biglietti hanno un prezzo di 10 franchi svizzeri per gli adulti (ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni). I tagliandi, che non saranno in vendita allo stadio nelle giornate di gara, possono essere ritirati presso:

• BiglietteriadelColovray Sports Centre: 8–9 aprile, 11–14 aprile e 19–21 aprile dalle 12:30 alle 19:00 CET

Tutti i proventi saranno distribuiti a un'organizzazione di beneficenza a favore dei bambini

Calendario degli incontri

• Venerdì 22 aprile: semifinale

Juventus - Dynamo Kyiv / Sporting CP / Benfica (14:00 CET)

Atlético - Salzburg (18:00 CET)

• Lunedì 25 aprile: finale

Vincente semifinale 2 - Vincente semifinale (18:00 CET)

Non è prevista la finale per il terzo posto

Tutte le partite si disputeranno al Colovray Sports Centre di Nyon (capienza: 4000 spettatori) e proseguiranno direttamente ai rigori in caso di parità dopo 90 minuti. La squadra vincitrice riceverà il Trofeo Lennart Johansson, intitolato all'ex presidente onorario UEFA.

Per eventuali domande sui biglietti, scrivere a: UYLF.ticketing@uefa.ch.

Biglietti per gli osservatori

La UEFA mette a disposizione un numero limitato di biglietti per gli osservatori, con priorità riservata ai club che hanno partecipato a questa edizione della UEFA Youth League. È possibile richiedere un massimo di due biglietti per club/organizzazione; non verranno prenotati pacchetti hospitality né il pass per il parcheggio.

I biglietti possono essere richiesti cliccando su questo link entro l'11 aprile alle 12:00 CET: le richieste pervenute dopo tale data non verranno prese in considerazione.

Documenti per gli spettatori

Fare clic sui seguenti link per: