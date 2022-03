Quarti di finale di UEFA Youth League: Juventus, Salisburgo e Atlético volano a Nyon

Juventus, Atlético e Salisburgo si sono qualificate alla fase finale di UEFA Youth League, che si giocherà il 22 e 25 aprile al Colovray Stadium di Nyon.



La Juventus ha battuto il Liverpool per 2-0 martedì, mentre il giorno dopo il Salisburgo ha vinto 3-1 in rimonta contro il Paris Saint-Germain e l'Atlético si è imposto 1-0 sul Borussia Dortmund. I bianconeri e i colchoneros sono in semifinale per la prima volta.

Mercoledì 16 marzo

Paris Saint-Germain - Salzburg 1-3

Il Paris si è subito portato in vantaggio con Edouard Michut, ma Oumar Diakite ha pareggiato alla fine del primo tempo e Roko Šimić (figlio di Dario) ha raddoppiato a 18' dalla fine grazie a una deviazione di Louis Mouquet, e Luka Reischl ha suggellato la vittoria nei minuti di recupero.

Il Salzburg ha vinto il torneo nel 2016/17. In quella edizione ha battuto il Paris 5-0 agli ottavi.

Borussia Dortmund - Atlético 0-1

Dopo un rigore di Bradley Fink per il Dortmund parato da Alejandro Iturbe, Javier Currás firma il gol decisivo per l'Atlético, che raggiunge i quarti dopo tre eliminazioni consecutive.

I 19.300 spettatori di Dortmund rappresentano l'affluenza più alta per una gara dei quarti della competizione nonché la terza affluenza più alta in totale.

Martedì 15 marzo

Juventus - Liverpool 2-0

Highlights quarti di finale di UEFA Youth League: Juventus - Liverpool 2-0

Fabio Miretti e Ange Chibozo hanno segnato nell'arco di tre minuti della ripresa permettendo alla Juventus, al suo primo quarto di finale nella competizione, di qualificarsi alla fase finale di Nyon.

L'unica italiana a qualificarsi in semifinale era stata la Roma nel 2014/15.

Data da stabilire

Dynamo Kyiv/Sporting CP - Benfica

Dynamo e Sporting non erano mai arrivate ai quarti di finale.

Il Benfica è arrivato tre volte secondo e ha eguagliato il record di sei partecipazioni ai quarti del Real Madrid.