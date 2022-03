Quarti di finale di UEFA Youth League: Juventus-Liverpool, Paris-Salzburg, Dortmund-Atlético

I quarti di finale di UEFA Youth League, in programma dal 15 marzo, decreteranno le contendenti alla fase finale a eliminazione diretta che si disputerà al Colovray Stadium di Nyon il 22 e il 25 aprile.



Almeno due squadre raggiungeranno la fase a eliminazione diretta per la prima volta: una di loro sarà la Juventus o il Liverpool, che si affrontano nel primo quarto di finale martedì 15 marzo. Il giorno dopo, il Paris (vicecampione nel 2016) ospita il Salzburg (campione nel 2017), mentre il Borussia Dortmund affronta l'Atlético: una di queste ultime due squadre approderà in semifinale per la prima volta.

Martedì 15 marzo

Juventus - Liverpool

La Juventus è ai quarti di finale per la prima volta e spera di diventare la seconda squadra italiana a raggiungere le semifinali dopo la Roma nel 2014/15.

Il Liverpool ha disputato i quarti una volta e ha perso ai rigori contro il Manchester City nel 2017/18.

Mercoledì 16 marzo

Paris Saint-Germain - Salzburg

Il Paris è stato vicecampione nel 2015/16.

Il Salzburg è l'unica ex vincitrice ancora in gara e ha battuto il Paris 5-0 agli ottavi dell'edizione 2016/17.

Borussia Dortmund - Atlético

Il Dortmund, che ospita la partita nello stadio della prima squadra, è ai quarti per la prima volta. Nella fase a gironi 2018/19 ha perso in casa e in trasferta contro l'Atlético.

L'Atlético, che ha eliminato il Real Madrid campione in carica, è uscito tre volte su tre ai quarti contro i futuri campioni (Chelsea nel 2014/15, Salzburg nel 2016/17 e Barcellona nel 2017/18).

Data da stabilire

Dynamo Kyiv/Sporting CP - Benfica

Dynamo e Sporting non erano mai arrivate ai quarti di finale.

Il Benfica è arrivato tre volte secondo e ha eguagliato il record di sei partecipazioni ai quarti del Real Madrid.