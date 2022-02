Sorteggio fase a eliminazione diretta UEFA Youth League: derby di Madrid, la Juventus in casa dell'AZ Alkmaar

Il sorteggio della fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League ha decretato che, tra le tante sfide, agli ottavi di finale gli ex campioni del Real Madrid affronteranno i rivali cittadini dell'Atlético, mentre la Juventus giocherà in casa dell'Az Alkmaar.

Gli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale si giocheranno tutte in gare uniche a eliminazione diretta. Se il risultato sarà in pareggio al termine dei tempi regolamentari, non si andrà ai supplementari ma direttamente ai rigori.

Ottavi di finale (1/2 marzo)

Liverpool (ENG) - Genk (BEL)

Real Madrid (ESP) - Atlético (ESP)

AZ Alkmaar (NED) - Juventus (ITA)

Dynamo Kyiv (UKR) - Sporting CP (POR)

Manchester United (ENG) - Dortmund (GER)

Žilina (SVK) - Salzburg (AUT)

Paris Saint-Germain (FRA) - Sevilla (ESP)

Midtjylland (DEN) Benfica (POR)

Quarti di finale (15/16 marzo)

AZ Alkmaar/Juventus - Liverpool/Genk

Paris Saint-Germain/Sevilla - Žilina/Salzburg

Dynamo Kyiv/Sporting CP - Midtjylland/Benfica

Manchester United/Dortmund - Real Madrid/Atlético

Semifinali (22 aprile, Nyon)

1 AZ Alkmaar/Juventus/Liverpool/Genk - Dynamo Kyiv/Sporting CP/Midtjylland/Benfica

2 Manchester United/Dortmund/Real Madrid/Atlético - Paris Saint-Germain/Sevilla/Žilina/Salzburg

Finale (25 April, Nyon)

Semifinale 2 - Semifinale 1

Chi è agli ottavi? Vincitrici dei gironi: Benfica (POR), Juventus (ITA), Liverpool (ENG), Manchester United (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP, holders), Salzburg (AUT), Sporting CP (POR) Vincitrici degli spareggi: Atlético (ESP), AZ Alkmaar (NED), Dortmund (GER), Dynamo Kyiv (UKR), Genk (BEL), Midtjylland (DEN), Sevilla (ESP), Žilina (SVK)

Il sorteggio

Le otto vincitrici dei gironi e le otto vincitrici degli spareggi hanno partecipato al sorteggio degli ottavi dove la prima estratta di ogni sfida è stata scelta per ospitare la gara. Non ci sono state teste di serie e protezioni geografiche, e altre eventuali restrizioni sono state annunciate prima del sorteggio. Le vincitrici e le seconde degli stessi gironi del percorso Champions League non potevano essere sorteggiate contro.

I sorteggi per quarti, semifinali e finale non hanno avuto alcuna restrizione. Semifinali e finale si giocheranno al Colovray Stadium di Nyon.