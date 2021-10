Partite del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League

Il primo turno del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League si è concluso. Si procede dunque al secondo turno, che inizia il 2 novembre.

Le 32 squadre che seguono il percorso UEFA Champions League sono le stesse che partecipano alla fase a gironi della competizione maggiore. A loro si affiancano le 32 squadre vincitrici dei campionati giovanili delle nazioni più in alto nel ranking che non hanno una rappresentante nella fase a gironi di UEFA Champions League: queste squadre seguono il percorso Campioni nazionali.

Le 16 gare di andata si sono giocate tra il 28 e il 30 settembre, mentre quelle di ritorno il 19 e il 20 ottobre. Il secondo turno è in programma il 2/3 e il 23/24 novembre, mentre la sfida tra Septemvri Sofia e Rangers si giocherà il 24 novembre e il 7 dicembre.

Le otto vincitrici al secondo turno del percorso Campioni nazionali si qualificano per gli spareggi, dove affronteranno le otto seconde classificate nei gironi del percorso UEFA Champions League. Chi vince andrà agli ottavi insieme alle vincitrici dei gironi del percorso UEFA Champions League.

ANDATA

Martedì 2 novembre

Trabzonspor - Midtjylland

Mercoledì 3 novembre

MTK Budapest - Genk

Crvena zvezda - Empoli

Žilina - Kairat Almaty

Hajduk Split - FC Minsk

Angers - AZ Alkmaar

Deportivo La Coruña - Maccabi Haifa

Mercoledì 24 novembre

Septemvri Sofia - Rangers

RITORNO

Martedì 23 novembre

Midtjylland - Trabzonspor

AZ Alkmaar - Angers

Maccabi Haifa - Deportivo La Coruña

Genk - MTK Budapest

Empoli - Crvena zvezda

Mercoledì 24 novembre

FC Minsk - Hajduk Split



Martedì 7 dicembre

Rangers - Septemvri Sofia

Da confermare

Kairat Almaty - Žilina

Abolizione della regola dei gol in trasferta

Cambiano le regole per l'edizione 2021/22: le sfide in parità dopo la gara di ritorno proseguiranno ai calci di rigore se necessario, indipendentemente dal numero di gol segnati in trasferta da qualsiasi squadra. Come in precedenza, i tempi supplementari non sono previsti in UEFA Youth League.