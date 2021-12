Tutte le sfide e i risultati del percorso UEFA Champions League di Youth League

Il percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League si accinge alla conclusione. I primi quattro gironi sono terminati martedì, non senza emozioni.

Le otto vincitrici dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi, mentre le otto seconde andranno agli spareggi contro le vincitrici del percorso campioni nazionali. Queste ultime si conosceranno al termine di due turni a eliminazione diretta con 32 squadre in gara.

Le qualificate finora Qualificate agli ottavi (primo posto nel girone): Juventus, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid (campione in carica), Sporting CP Agli spareggi (seconde classificate nei gironi/vincitrici percorso Campioni nazionali): Atlético, Borussia Dortmund, Club Brugge, Inter, AZ Alkmaar*, Empoli*, Genk*, Hajduk Split*, Midtjylland*, Rangers*, Žilina*

*Vincitrice percorso Campioni nazionali Piazzamento matematico tra le prime due nel girone: Benfica, Dynamo Kyiv, Manchester United, Sevilla, Villarreal

Con solo la Juventus matematicamente qualificata agli ottavi, molti verdetti sono rimandati alla sesta giornata. Nelle gare di martedì, il Paris rimonta due gol e batte il Club Brugge 3-2 in extremis, conquistando il primo posto. Rimonta identica per lo Sporting, che batte 3-2 l'Ajax e gli impedisce di andare agli ottavi per la prima volta, mentre il Borussia Dortmund si qualifica agli spareggi.

Il Real Madrid campione in carica centra la vittoria necessaria contro l'Inter e arriva agli ottavi per l'ottava edizione su otto (record). Il Liverpool si conferma primo nel girone davanti all'Atlético, che vince 2-1 sul Porto, lo scavalca e difende il proprio record, essendo sempre arrivato almeno agli spareggi da quando è nata la competizione.

Live streaming e highlights su UEFA.tv Su UEFA.tv è possibile guardare quattro partite alla settimana in diretta in tutto il mondo.

Giornata 6

Highlights: Paris - Club Brugge 3-2

Martedì 7 dicembre

Gruppo A: Paris - Club Brugge 3-2, Leipzig - Manchester City 0-1

Gruppo B: Porto - Atlético 1-2, AC Milan - Liverpool 1-1

Gruppo C: Dortmund - Beşiktaş 6-2, Ajax - Sporting CP 2-3

Gruppo D: Real Madrid - Inter 2-1, Shakhtar Donetsk - Sheriff 6-0

Mercoledì 8 dicembre

Gruppo E: Benfica - Dynamo Kyiv, Bayern - Barcelona

Gruppo F: Manchester United - Young Boys, Atalanta - Villarreal

Gruppo G: Salzburg - Sevilla, Wolfsburg - LOSC Lille

Gruppo H: Juventus - Malmö, Zenit - Chelsea



Giornata 5

Highlights: Chelsea - Juventus 1-3

Mercoledì 24 novembre

Gruppo A: Manchester City - Paris 2-1, Club Brugge - Leipzig 4-1

Gruppo B: Atlético - AC Milan 3-0, Liverpool - Porto 4-0

Gruppo C: Beşiktaş - Ajax 0-1, Sporting CP - Dortmund 3-2

Gruppo D: Inter - Shakhtar Donetsk 1-0, Sheriff - Real Madrid 0-1

Martedì 23 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Bayern 2-1, Barcelona - Benfica 0-3

Gruppo F: Villarreal - Manchester United 1-2, Young Boys - Atalanta 2-3

Gruppo G: Sevilla - Wolfsburg 2-0, LOSC Lille - Salzburg 1-0

Gruppo H: Malmö - Zenit 1-3, Chelsea - Juventus 1-3

Giornata 4

Highlights: Bayern - Benfica 0-2

Mercoledì 3 novembre

Gruppo A: Manchester City - Club Brugge 3-5, Leipzig - Paris 1-4

Gruppo B: AC Milan - Porto 0-1, Liverpool - Atlético 2-0

Gruppo C: Sporting CP - Beşiktaş 1-2, Dortmund - Ajax 0-1

Gruppo D: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 1-0, Sheriff - Inter 2-4

Martedì 2 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Barcelona 4-1, Bayern - Benfica 0-2

Gruppo F: Villarreal - Young Boys 3-3, Atalanta - Manchester United 1-2

Gruppo G: Wolfsburg - Salzburg 1-2, Sevilla - LOSC Lille 0-0

Gruppo H: Malmö - Chelsea 0-5, Juventus - Zenit 4-2

Giornata 3

Highlights: Ajax - Dortmund 1-5

Mercoledì 20 ottobre

Gruppo E: Barcelona - Dynamo Kyiv 0-0, Benfica - Bayern 4-0

Gruppo F: Young Boys - Villarreal 1-3, Manchester United - Atalanta 4-2

Gruppo G: Salzburg - Wolfsburg 3-0, LOSC Lille - Sevilla 0-3

Gruppo H: Chelsea - Malmö 4-2, Zenit - Juventus 0-2

Martedì 19 ottobre

Gruppo A: Club Brugge - Manchester City 1-1, Paris - Leipzig 3-0

Gruppo B: Atlético - Liverpool 2-0, Porto - AC Milan 3-1

Gruppo C: Beşiktaş - Sporting CP 1-3, Ajax - Dortmund 1-5

Gruppo D: Shakhtar Donetsk - Real Madrid 3-2, Inter - Sheriff 2-1

Giornata 2

Highlights: Leipzig - Club Brugge 1-4

Mercoledì 29 settembre

Gruppo E: Bayern - Dynamo Kyiv 0-4, Benfica - Barcelona 4-0

Gruppo F: Atalanta - Young Boys 3-0, Manchester United - Villarreal 1-4

Gruppo G: Salzburg - LOSC Lille 3-1, Wolfsburg - Sevilla 1-1

Gruppo H: Zenit - Malmö 3-2, Juventus - Chelsea 3-1

Martedì 28 settembre

Gruppo A: Paris - Manchester City 1-1, Leipzig - Club Brugge 1-4

Gruppo B: AC Milan - Atlético 1-1, Porto - Liverpool 1-1

Gruppo C: Ajax - Beşiktaş 3-1, Dortmund - Sporting CP 0-0

Gruppo D: Shakhtar Donetsk - Inter 0-1, Real Madrid - Sheriff 4-1

Giornata 1

Mercoledì 15 settembre

Gruppo A: Manchester City - Leipzig 5-1, Club Brugge - Paris 2-2

Gruppo B: Atlético de Madrid - Porto 1-2, Liverpool - AC Milan 1-0

Gruppo C: Beşiktaş - Dortmund 2-3, Sporting CP - Ajax 1-1

Gruppo D: Sheriff - Shakhtar Donetsk 0-5, Inter - Real Madrid 1-1

Martedì 14 settembre

Gruppo E: Barcelona - Bayern 2-0, Dynamo Kyiv - Benfica 4-0

Gruppo F: Young Boys - Manchester United 0-1, Villarreal - Atalanta 2-0

Gruppo G: Sevilla - Salzburg 2-0, LOSC Lille - Wolfsburg 2-0

Gruppo H: Chelsea - Zenit 3-1, Malmö - Juventus 2-2

PROSSIME PARTITE

Fase a eliminazione diretta: date

Sorteggio spareggi: 14 dicembre, Nyon

Spareggi: 8/9 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 1/2 marzo

Quarti di finale 15/16 marzo

Semifinali: 22 aprile, Nyon

Finale: 25 aprile, Nyon