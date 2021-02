Guarda le dirette e gli highlights di UEFA Youth League

UEFA.tv trasmette in diretta quattro partite di UEFA Youth League a turno nei territori selezionati.

Le partite prescelte sono prodotte centralmente dalla UEFA, teletrasmesse dalle emittenti titolari dei diritti di UEFA Youth League e trasmesse in streaming su UEFA.tv nei territori non venduti. In tutti i territori seguiranno gli highlights.

Trentaduesimi

Highlights finale 2020: Benfica - Real Madrid 2-3

Martedì 2 marzo

Liverpool - Marseille (14:00 CET)

Manchester United - Real Madrid (16:00 CET)

Mercoledì 3 marzo

Chelsea - Salzburg (14:00 CET)

Internazionale Milano - Bayern München (16:00 CET)