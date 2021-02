Guida completa ai trentaduesimi di finale di UEFA Youth League: le italiane contro le tedesche

I trentaduesimi di finale di UEFA Youth League danno il via alla nuova stagione. Questa edizione si giocherà interamente con sfide in gara unica a eliminazione diretta.

La sfida tra Basel e Odense del 24 febbraio darà il via alla competizione, mentre le altre partite - tra cui quella tra i campioni in carica del Real Madrid e il Manchester United (in Inghilterra) e quella tra le due ex vincitrici, Chelsea e Salisburgo - si giocheranno tra il 2 e 4 marzo. Le squadre sono suddivise come sempre in due percorsi: percorso UEFA Champions League e percorso Campioni nazionali. I due percorsi si uniranno agli ottavi.

Percorso UEFA Champions League

Martedì 2 febbraio

Atalanta - RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach - Lazio

Liverpool - Marseille

İstanbul Başakşehir - Club Brugge

Dynamo Kyiv - Barcellona

Juventus - Borussia Dortmund

Manchester United - Real Madrid



Mercoledì 3 marzo

Zenit - Rennes

Shakhtar Donetsk - Porto

Lokomotiv Moskva - Ferencváros

Chelsea - Salzburg

Midtjylland - Atlético de Madrid

Olympiacos - Manchester City

Siviglia - Paris Saint-Germain

Inter - Bayern München



Data da definire

Ajax - Krasnodar

Gli highlights della finale 2020: Benfica - Real Madrid 2-3

Percorso campioni nazionali

Mercoledì 24 febbraio

Basel - Odense

Martedì 2 marzo

Galatasaray - AZ Alkmaar

Chertanovo - Maccabi Haifa

Apolonia - Győr

Sparta Praha - Benfica

Sheriff Tiraspol - Kairat Almaty

Angers - Crvena zvezda

Rangers - Köln



Mercoledì 3 marzo

Dinamo Minsk - Ludogorets

APOEL - Viitorul

Genk - Žilina

Dinamo Zagreb - Rosenborg

Olimpija Ljubljana - Celta de Vigo

Hammarby - Waterford

Górnik Zabrze - PAOK

Giovedì 4 marzo

Shkëndija - Gabala



Ajax, Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Juventus, Manchester City, Paris, Porto e Real Madrid proseguono il record di partecipazioni essendo stati sempre presenti in otto edizioni dalla prima del 2013/14.

Ai detentori del Madrid si aggiungono i due volte campioni di Barcellona e Chelsea, più gli ex vincitori di Porto e Salisburgo.

Il Benfica nella passata edizione è arrivato secondo per la terza volta; anche Paris e Shakhtar sono ex finalisti.

Lo Shakhtar ha pareggiato 1-1 in casa e trasferta col Porto nella fase a gironi 2014/15 prima di arrivare in finale.

Il Midtjylland ha battuto l'Atletico 5-4 ai rigori negli spareggi 2015/16 dopo aver pareggiato 4-4.

All'esordio: Angers, Apolonia, AZ Alkmaar, Celta Vigo, Chertanovo, Dinamo Minsk, Ferencváros, Górnik Zabrze, Györ, İstanbul Başakşehir, Köln, Lazio, Odense, Olimpija Ljubljana, Waterford.

Il Celta porta il numero di squadre spagnole differenti a 11, una più di Francia e Germania.

2015/16: gioia Midtjylland ai rigori dopo otto gol complessivi nella sfida con l'Atlético

Date sorteggi e partite

Trentaduesimi di finale: 2 e 3 marzo

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 marzo (mattina)

Sorteggio dagli ottavi in poi: 12 marzo (pomeriggio)

Sedicesimi di finale: 6 e 7 aprile

Ottavi di finale: 20 e 21 aprile

Quarti di finale: 4 e 5 maggio

Semifinali (Colovray Stadium, Nyon): 17 maggio

Finale (Colovray Stadium, Nyon): 20 maggio

I due percorsi si uniranno dagli ottavi in poi UEFA