Il primo titolo del Real Madrid: la stagione 2019/20

Finale



25 agosto

Benfica - Real Madrid 2-3

Semifinali

Sabato 22 agosto

Benfica - Ajax 3-0

Salzburg - Real Madrid 1-2



Quarti di finale

Mercoledì 19 agosto

Salzburg - Lyon 4-3

Internazionale Milano - Real Madrid 0-3



Martedì 18 agosto

Midtjylland - Ajax 1-3

Dinamo Zagreb - Benfica 1-3

Migliori marcatori

Gonçalo Ramos struck twice in the final to end with eight goals in the competition