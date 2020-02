UEFA Youth League: dirette streaming e highlights

Quattro partite di UEFA Youth League a giornata verranno trasmesse in diretta su UEFA.tv in alcuni territori: gli orari dei calci d’inizio CET.

Le partite prescelte sono prodotte centralmente dalla UEFA, trasmesse in TV dalle titolari dei diritti per la UEFA Youth League e trasmesse in streaming su UEFA.tv nei territori non assegnati. In tutte le aree geografiche seguiranno gli highlights.

Ottavi di finale

Da confermare

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Spareggi

Martedì 11 febbraio

Derby County 3-1 Borussia Dortmund

Mercoledì 12 febbraio

Rangers 0-4 Atlético Madrid

Porto 1-1, 6-7pens Salzburg

Real Zaragoza 1-3 Lyon

Giornata 1

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Dortmund 2-1 Barcelona

Martedì 17 settembre

Napoli 1-1 Liverpool

Borussia Dortmund 2-1 Barcelona

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Paris 1-2 Real Madrid

Mercoledì 18 settembre

Atlético Madrid 0-4 Juventus

Paris Saint-Germain 1-2 Real Madrid

Giornata due

Martedì 1 ottobre

Juventus 4-1 Bayer Leverkusen

Tottenham Hotspur 1-4 Bayern München

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Tottenham 1-4 Bayern

Mercoledì 2 ottobre

LOSC Lille 2-0 Chelsea

Barcelona 0-3 Internazionale Milano

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Barcelona v Internazionale

Giornata tre

Martedì 22 ottobre

Atlético Madrid 2-0 Bayer Leverkusen

Club Brugge 2-0 Paris Saint-Germain

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Club Brugge 2-0 Paris

Mercoledì 23 ottobre

Ajax 0-1 Chelsea

Internazionale Milano 4-1 Borussia Dortmund

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Internazionale 4-1 Dortmund

Giornata quattro

Martedì 5 novembre

Borussia Dortmund 2-1 Internazionale Milano

Lyon 2-3 Benfica

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Lyon 2-3 Benfica

Mercoledì 6 novembre

Atalanta 1-0 Manchester City

Real Madrid 2-4 Galatasaray

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Real Madrid 2-4 Galatasaray

Giornata cinque

Martedì 26 novembre

Juventus 2-1 Atlético Madrid

Real Madrid 6-3 Paris Saint-Germain

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Real Madrid 6-3 Paris

Mercoledì 27 novembre

Barcelona - Borussia Dortmund 1-2

Liverpool - Napoli 7-0

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Barcelona 1-2 Dortmund

Giornata sei

Martedì 10 dicembre

Chelsea 1-1 LOSC Lille

Internazionale Milano 2-0 Barcelona

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Inter 2-0 Barcelona

Mercoledì 11 dicembre

Club Brugge - Real Madrid 2-2

Bayern München - Tottenham Hotspur 3-3