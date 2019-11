Guarda in diretta le partite di UEFA Youth League e gli highlights

Durante la fase a gironi, quattro partite di UEFA Youth League a giornata verranno trasmesse in diretta su UEFA.tv in alcuni territori. Ecco l’elenco delle partite finora confermate (orari calcio d’inizio CET).

Le partite prescelte sono prodotte centralmente dalla UEFA, trasmesse in TV dalle titolari dei diritti per la UEFA Youth League e trasmesse in streaming su UEFA.tv nei territori non assegnati. In tutte le aree geografiche seguiranno gli highlights.

Giornata 1

Martedì 17 settembre

Napoli 1-1 Liverpool

Borussia Dortmund 2-1 Barcelona

mercoledì 18 settembre

Atlético Madrid 0-4 Juventus

Paris Saint-Germain 1-2 Real Madrid

Giornata due

Martedì 1 ottobre

Juventus 4-1 Bayer Leverkusen

Tottenham Hotspur 1-4 Bayern München

mercoledì 2 ottobre

LOSC Lille 2-0 Chelsea

Barcelona 0-3 Internazionale Milano

Giornata tre

Martedì 22 ottobre

Atlético Madrid 2-0 Bayer Leverkusen

Club Brugge 2-0 Paris Saint-Germain

mercoledì 23 ottobre

Ajax 0-1 Chelsea

Internazionale Milano 4-1 Borussia Dortmund

Giornata quattro

Martedì 5 novembre

Borussia Dortmund 2-1 Internazionale Milano

Lyon 2-3 Benfica

mercoledì 6 novembre

Atalanta 1-0 Manchester City

Real Madrid 2-4 Galatasaray

Giornata cinque

Martedì 26 novembre

da confermare

mercoledì 27 novembre

da confermare

Giornata sei

Martedì 10 dicembre

da confermare

mercoledì 11 dicembre

da confermare