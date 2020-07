Biglietti fase finale UEFA Youth League in vendita

I biglietti per la finale di UEFA Youth League 2019 sono in vendita. Non perdere la possibilità di vedere in azione i campioni di domani, che cercheranno di seguire le orme di giocatori ormai affermati come Leroy Sané, Callum Hudson-Odoi e Lorenzo Pellegrini.

Stadio

Centro sportivo Colovray, Nyon, Svizzera

Calendario

Semifinali (Venerdì 26 aprile)

Hoffenheim - Porto (14:00)

Barcelona - Chelsea (18:00)

Finale (Lunedì29 aprile)

Hoffenheim/Porto - Barcelona/Chelsea (18:00)

Hoffenheim - Porto - TUTTO ESAURITO!

Barcelona - Chelsea - biglietti ancora disponibili

Detttagli

Prezzo dei biglietti: 10 franchi (l'incasso verrà devoluto alla UEFA Foundation for Children)

(l'incasso verrà devoluto alla UEFA Foundation for Children) Per informazioni: email UYLFticketing@uefa.ch; telefono +41 (0) 22 702 8513 (dal lunedì al venerdì, 13.00–17.00)

Dove acquistare i biglietti

13 aprile, 15–18 aprile, 23–25 aprile: Centro Sportivo Colovray, Route de Genève 37, Nyon (13:00–19:00)

Biglietti per gli osservatori

La deadline per le richieste è scaduta.

Informazioni utili

Orari CET