Record di presenze per Krasnodar - Real Madrid

Mercoledì è stata scritta una nuova pagina nella storia della competizione, dato che in occasione degli spareggi di UEFA Youth League tra i padroni di casa del Krasnodar e il Real Madrid sono stati presenti oltre 32,510 spettatori.

Spinti dall'incrediible tifo sugli spalti, gli uomini di Murad Musaev hanno tenuto testa agli ospiti per tutta la gara, terminata a reti inviolate dopo 90 minuti. Ma l'eroe della serata è stato il portiere 17enne Mohamet Ramos, parando tutti e tre i calci di rigore del Krasnodar, portando i suoi al turno successivo.

Il record precedente di spettatori nella UEFA Youth League nei cinque anni di vita della competizione è di 17,000 per la sconfitta casalinga per 5-0 dell'Astana contro il Benfica il 25 novembre 2015.

"La partita è stata speciale: abbiamo giocato in uno stadio con gli standard della Champions League," ha detto il difensore del Real Madrid Adri. "E' stato bellissimo mettere in mostra le nostre abilità davanti a un pubblico così grande".

Il centrocampista del Krasnodar Artem Golubov ha commentato così a fine gara: "Abbiamo imparato tanto dalla UEFA Youth League, giocando contro squadre con diverse tattiche e sistemi di gioco".

"L'enorme pubblico non ci ha messo ulteriore pressione. Anzi, i tifosi sono stati il nostro 12esimo uomo in campo, e siamo tutti grati nei confronti di chi è venuto a vederci. I miei genitori sono venuti qua da Volgograd, distante 600km. IE' un peccato non avergli potuto regalare una vittoria".

Record di spettatori UEFA Youth League

32,510: Krasnodar v Real Madrid, 2017/18 play-off

17,000: Astana v Benfica, 2015/16 fase a gironi

13,162: Anderlecht v Porto, 2014/15 quarti di finale

12,871: Anderlecht v Barcelona, 2014/15 ottavi di finale

10,124: Maccabi Haifa v Borussia Dortmund, 2013/14 ottavi di finale

Record di spettatori in competizioni giovanili UEFA*

72,800: Hungary v Soviet Union (Moscow), 1984 U18 finale

54,689: Germany v Italy (Stuttgart), 2016 U19 fase a gironi

48,000: Portugal v Germany (Nuremberg), 1992 U18 quarti di finale

40,000: West Germany v Israel (Hanover), 1997 U17 fase a gironi

40,000: England v Soviet Union (Moscow), 1984 U18 secondo turno

37,800: Soviet Union v Luxembourg (Moscow), 1984 U18 secondo turno

37,000: Republic of Ireland v Soviet Union (Moscow), 1984 U18 semifinali

33,000: Azerbaijan v Portugal (Baku), 2016 U17fase a gironi

32,510: Krasnodar v Real Madrid (Krasnodar), 2017/18 UEFA Youth League play-off

*compresi UEFA Youth League e campionati europei UEFA Under-16/U17/U18 e U19