Il sorteggio degli spareggi di UEFA Youth League ha accoppiato i campioni in carica del Salzburg con lo Sporting CP, e l'Ajax col Paris Saint-Germain, mentre il Real Madrid affronterà in trasferta il Krasnodar del capocannoniere della competizione, Ivan Ignatyev, autore di dieci gol in quattro partite nel percorso Campioni nazionali. L'Inter invece giocherà in casa contro lo Spartak Moskva.

Il sorteggio degli spareggi (partite il 6/7 febbraio)

Molde (NOR) - Monaco (FRA)

Inter (ITA) - Spartak Moskva (RUS)

Ajax (NED) - Paris Saint-Germain (FRA)

Salzburg (AUT, detentori) - Sporting CP (POR)

Brodarac (SRB) - Manchester United (ENG)

Nitra (SVK) - Feyenoord (NED)

Željezničar (BIH) - Atlético Madrid (ESP)

Krasnodar (RUS) - Real Madrid (ESP)

Fase a eliminazione diretta

• Le otto vincitrici degli spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi del percorso UEFA Champions League negli ottavi di finale. Il sorteggio dagli ottavi in poi si terrà invece il 9 febbraio.

Vincenti dei gironi: Barcellona (ESP), Basel (SUI), Bayern München (GER), Chelsea (ENG), Liverpool (ENG), Manchester City (ENG), Porto (POR), Tottenham Hotspur (ENG)



Il calendario: verso Nyon

Spareggi: 6/7 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta: 9 febbraio

Ottavi di finale: 20/21 febbraio

Quarti di finale: 13/14 marzo

Semifinali: 20 aprile (Nyon)

Finale: 23 aprile (Nyon)