Spurs e Porto qualificati agli ottavi di Youth League

Gli Spurs si sono qualificati agli ottavi vincendo il Gruppo H, il Real va agli spareggi

Il Porto ha vinto il Gruppo G e ha mandato il Monaco agli spareggi vincendo 2-1



Il Feyenoord ha battuto il Napoli ed è andato agli spareggi come seconda del girone dietro il Manchester City



Il Liverpool, capolista del Gruppo E, ha chiuso la fase a gironi vincendo contro lo Spartak, già qualificato agli spareggi

Clicca per leggere le classifiche finali dei gironi

Le otto vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi, mentre le otto seconde si giocheranno l'accesso tramite gli spareggi di febbraio quando affronteranno in trasferta le otto rimaste ancora in corsa dal percorso Campioni nazionali. Il sorteggio degli spareggi è previsto per lunedì.

Qualificate agli ottavi: Barcellona, Basel, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Porto, Tottenham Hotspur

Qualificate agli spareggi: Ajax*, Atlético Madrid, Brodarac*, Feyenoord, Inter*, Krasnodar*, Manchester United, Molde*, Monaco, Nitra*, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Salzburg (detentori)*, Spartak Moskva, Sporting CP, Željezničar*



*proveniente dal percorso Campioni nazionali

Gruppo E

Liverpool 2-0 Spartak Moskva

Maribor 0-1 Sevilla

Gruppo F

Shakhtar Donetsk 2-1 Manchester City

Feyenoord 4-3 Napoli

Gruppo G

Porto 2-1 Monaco

RB Leipzig 4-0 Beşiktaş

Gruppo H

Tottenham Hotspur 4-1 APOEL

Real Madrid 2-1 Borussia Dortmund

Risultati di martedì:

Gruppo A: Manchester United 1-0 CSKA Moskva, Benfica 0-0 Basel

Gruppo B: Bayern München 3-1 Paris Saint-Germain, Celtic 3-1 Anderlecht

Gruppo C: Chelsea 4-2 Atlético Madrid, Roma 3-0 Qarabağ

Gruppo D: Barcellona 1-1 Sporting CP, Olympiacos 2-0 Juventus