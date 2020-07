Vittorie facili per Salzburg, Ajax e Inter

I campioni del Salzburg si impongono per 4-2 contro lo Sparta nel'andata del secondo turno del Percorso Campioni

L'Ajax travolge 4-1 victory il Legia

Ivan Ignatyev realizza quattro gol per il Krasnodar

Inter e Shakhtyor tra le altre vincitrici



Ritorno 21/22 novembre



Andata secondo turno

Domenica

Shakhtyor Soligorsk 2-0 Nitra*

Martedì

Lokomotiva Zagreb 1-1 Željezničar

Legia Warszawa 1-4 Ajax*

Mercoledì

Zimbru Chișinău 0-0 Molde

Internazionale Milano 4-1 Esbjerg

Brodarac 1- 1 Saburtalo

Krasnodar 8-0 Budapest Honvéd

Sparta Praha 2-4 Salzburg*

Tutte le gare di ritorno il 22 novembre eccetto *21 novembre

Cosa succede dopo?

Spareggi

Nel sorteggio dell'11 dicembre, le otto ancora in corsa del Percorso Campioni nazionali verranno sorteggiate in casa contro le otto seconde del percorso UEFA Champions League in una gara singola che si disputerà il 6/7 febbraio. Le vincenti occuperanno otto posti degli ottavi di finale, mentre gli altri otto posti invece andranno alle squadre vincitrici dei gironi del percorso UEFA Champions League.

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 11 dicembre

Spareggi: 6/7 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta: 9 febbraio

Ottavi di finale: 20/21 febbraio

Quarti di finale: 13/14 marzo

Semifinali: 20 aprile (Nyon)

Finale: 23 aprile (Nyon)