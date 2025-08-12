Ousmane Dembélé e il coraggio di puntare più in alto

Ousmane Dembélé ha simboleggiato la straordinaria ascesa del Paris nei primi mesi del 2025, segnando 26 gol in tutte le competizioni tra club e nazionale da gennaio fino al 5-0 contro l'Inter a Monaco del 31 maggio nella finale di UEFA Champions League. La squadra francese ha così vinto il triplete e ora spera di iniziare la nuova stagione con un successo contro il Tottenham, vincitore della UEFA Europa League, in Supercoppa UEFA a Udine.

In un'intervista a UEFA.com, il 28enne Giocatore della Stagione della UEFA Champions League parla della sua straordinaria vena realizzativa, della magica notte a Monaco e del futuro con i campioni d'Europa.

La sua impennata dall'inizio del 2025

Prima di tutto, penso che sia stata la nostra stagione. Ogni giocatore ha migliorato le proprie qualità, sia in Champions League che in Ligue 1. Personalmente ho acquisito molta fiducia dopo aver segnato uno o due gol. Se segni ogni due o tre giorni diventi molto più fiducioso. I miei compagni mi hanno aiutato molto e sono anche riuscito a posizionarmi bene davanti alla porta.

La finale di Champions League contro l'Inter

C'erano degli elicotteri sopra l'hotel ad aspettarci. Ricordo quei momenti, eravamo tutti molto concentrati. Prima della partita eravamo fiduciosi, avevamo un piano di gioco e sentivamo che era il nostro anno. Al calcio d'inizio eravamo tutti concentrati, ma anche felici di giocare la finale davanti ai nostri tifosi, che avevano fatto quel viaggio. È stato semplicemente incredibile.

Abbiamo preso l'Inter d'assalto fin dall'inizio. Non volevamo concederle nulla e abbiamo finito per segnare molto velocemente grazie a una bella azione, un passaggio incredibile di Vitinha a Désiré [Doué]. Tutti noi pensavamo che Désiré avrebbe tirato, ma ha visto che Achraf [Hakimi] era in una posizione migliore, ha passato la palla e all'improvviso eravamo sull'1-0. Da allora non abbiamo più mollato".

Luis Enrique

È un allenatore che ama giocare a calcio e ama quello che fa. Con lui ho cambiato un po' ruolo, ma ci giocavo spesso all'inizio della carriera. So adattarmi rapidamente a diversi ruoli, senza problemi. Sono un po' più libero di avanzare e mi piace molto, ma cerco solo di aiutare la squadra in ogni modo possibile.

Come ci ha detto fin da quando è arrivato, che si tratti di uno, due o tre gol, dobbiamo continuare a giocare allo stesso modo, attaccare e difendere in undici, e in finale lo abbiamo fatto. Ci siamo riusciti dall'inizio alla fine. È stato incredibile.

Alzare la Coppa dei Campioni

È pesante ma è bellissima, è la coppa più bella che abbia mai visto. È stato un sogno che è diventato realtà: vincere la Champions League con il Paris Saint-Germain, la prima in assoluto del club, è ancora più incredibile. Sono attimi che passano molto velocemente, ma bellissimo viverli con i compagni. Poi eravamo a fine stagione; avevamo dato tutto e vincere il trofeo più importante è stato fantastico.

Le speranze del Paris per la nuova stagione di Champions League

Come la scorsa stagione, sappiamo che saremo una delle squadre da battere, ma abbiamo gli stessi obiettivi, ovvero vincere tutto.