Man City-Siviglia 6-5 (d.c.r): la Supercoppa è inglese

Al primo tentativo, il Manchester City mette in bacheca anche la Supercoppa UEFA. Ad Atene, i detentori della UEFA Champions League vanno sotto contro il Siviglia vincitore della UEFA Europa League, ma pareggiano e riescono a conquistare un altro titolo europeo ai rigori. Il giovane Cole Palmer risponde al gol realizzato da Youssef En-Nesyri, prima dell'epilogo dal dischetto dove risulta decisivo l'errore del serbo Nemanja Gudelj all'ultimo tiro.

Momenti chiave 5' Bounou si salva alla grande su Aké

25' En-Nesyri, con un imponente colpo di testa, porta in vantaggio gli spagnoli

50' Ederson nega a En-Nesyri il raddoppio e il secondo gol personale

63' Palmer trova il pareggio per gli inglesi con un colpo di testa sotto misura

65' Ederson si salva ancora su En-Nesyri

Rigori City infallibile dal dischetto, il Siviglia sbaglia l'ultimo tiro con Gudelj che centra la traversa

Erling Haaland esulta dopo il trionfo del Manchester City ai rigori AFP via Getty Images

La partita in breve: i Citizens prevalgono ai rigori



Il City di Pep Guardiola, come nelle previsioni, domina il possesso palla fin dall'inizio: prima il tiro dalla distanza di Palmer, poi il colpo di testa di Nathan Aké mettono alla prova i riflessi dell'ottimo portiere del Siviglia, Yassine Bounou.

Ma in ripartenza sono proprio gli andalusi a passare in vantaggio, al 25'. En-Nesyri prende l'ascensore per raccogliere il delizioso cross di Marcos Acuña dalla fascia sinistra e con un colpo di testa indirizzato all'angolino non lascia scampo a Ederson.

Poco dopo l'intervallo, il Siviglia ha una colossale occasione per raddoppiare e forse chiudere a partita: Lucas Ocampos sprinta sulla sinistra in transizione e regala un altro grande pallone a En-Nesyri, che però trova sulla sua strada uno strepitoso Ederson che tiene in vita i campioni d'Inghilterra.



Yousseff En-Nesyri ha portato il Siviglia in vantaggio nel primo tempo UEFA via Getty Images

A inizio ripresa è Ederson a tenere a galla il City, opponendosi alla conclusione da distanza ravvicinata di En-Nesyri, servito alla grande da Lucas Ocampos e vicinissimo al raddoppio. Così, al 63', la squadra di Guardiola pareggia, grazie a un cross pennellato di Rodri che pesca sul palo più lontano Palmer: il colpo di testa dell'attaccante della nazionale inglese Under 21, che aveva già segnato all'Arsenal nel Community Shield, non lascia scampo a Bounou.

La squadra di Mendilibar, però, ha sette vite ed En-Nesyri "rischia" di riportarla avanti subito dopo aver subito il pareggio: per i campioni d'Inghilterra ci pensa di nuovo Ederson a togliere le castagne dal fuoco. Dalla parte opposta è bravo anche il portiere del Siviglia, che dice di no alla conclusione a giro dello scatenato Palmer.

La pressione del City va avanti per tutta la partita, il capitano Kyle Walker sfiora il gol in pieno recupero, ma il pareggio non si schioda e l'epilogo ai rigori è inevitabile. La squadra di Pep Guardiola segna tutti i suoi tiri dal dischetto, quella di Mendilibar fa altrettanto prima dell'errore di Gudelj, che centra la traversa, proprio al decimo penalty. Dopo l'entusiasmante triplete della scorsa stagione, il City mette in bacheca un altro prestigioso trofeo.

PlayStation® Player of the match: Cole Palmer (Man City)



Cole Palmer ha vinto il premio Player of the Match UEFA

"È un giocatore giovane e promettente che ha offerto una buona prestazione. Ha dimostrato buone capacità di dribbling e ha segnato il gol del pareggio per il City che ha portato la partita ai rigori". Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Man City-Siviglia 1-1 (6-5 d.c.r): la partita minuto per minuto e le reazioni

Matthew Howarth, reporter Man City

Il City ha dovuto faticare incredibilmente per conquistare il suo primo titolo stagionale. La squadra di Pep Guardiola non ha dato il meglio di sé, creando poco nel secondo tempo, fino a quando un colpo di testa ben piazzato di Palmer ha ristabilito la parità. Il colpo di testa del giovane ha ridato vita alla squadra, che ha avuto l'opportunità di completare la rimonta nei tempi regolamentari. I vincitori del treble 2022/23 sono stati sconfitti ai rigori dall'Arsenal nel Community Shield dieci giorni fa, ma hanno trionfato dal dischetto stasera e si sono aggiudicati il trofeo.

Graham Hunter, reporter Siviglia

Il bellissimo e appassionato inno del Siviglia, cantato prima di ogni partita, parla di "lingue antiche" e celebra la nascita del club. Ebbene, anche nel calcio c'è una regola antica. Non sprecare in nessun caso una serie di grandi occasioni da gol, soprattutto contro avversari forti. Questa è stata una serata che ha dimostrato a Mendilibar che la sua squadra può essere all'altezza dei campioni d'Europa. Atteggiamento, strategia, fiducia in se stessi. Ma nonostante la qualità del suo gol, En-Nesyri ha sfortunatamente sciupato occasioni ghiotte per blindare la vittoria.

Reazioni

Rio Ferdinand, TNT Sports "Il Manchester City ha creato una cultura della vittoria. È un altro trofeo che possono mettere nella loro bacheca. Si tratta di una mentalità vincente. Giorno dopo giorno, per momenti come questo. Questo ti dà longevità. Le grandi squadre non si concedono giorni di riposo".

Cole Palmer, sempre di testa, firma il pareggio della squadra di Guardiola UEFA via Getty Images

Statistiche chiave

Il City è diventato il 25esimo club ad alzare il trofeo e il primo nuovo vincitore dopo il Bayern Monaco nel 2013, quando era allenato da Guardiola.

Il Siviglia è reduce da una serie di sei sconfitte in Supercoppa, dopo aver battuto il Barcellona per 3-0 all'esordio nel 2006.

Il City ha perso solo una delle ultime 12 partite nelle competizioni UEFA per club contro squadre spagnole (9 vittorie 2 pareggi) e ha subito una sola sconfitta nelle ultime 19 partite europee.

La Supercoppa UEFA è stata vinta da un allenatore spagnolo per la decima volta. Solo gli allenatori italiani (12) hanno vinto più titoli.

Quattro finali di Supercoppa UEFA sono andate ai rigori, tutte con squadre inglesi in campo. Anche le tre precedenti erano state vinte dai detentori della UEFA Champions League.

Pep Guardiola è diventato il primo allenatore a vincere la Supercoppa UEFA con tre squadre diverse dopo aver guidato alla vittoria il Barcellona (2009, 2011), il Bayern Monaco (2013) e ora il Man City (2023).

Formazioni:

Man City: Ederson; Walker, Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovačić; Foden, Palmer (Álvarez 85'), Grealish; Haaland

Sevilla: Bounou; Jesús Navas (Montiel 83'), Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres (Juanlu 74'), Lamela (Suso 90'+3'); En-Nesyri (Rafa Mir 90'+3')