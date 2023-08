Rúben Dias su Supercoppa, obiettivi e sulla finale di Champions League contro l'Inter

Il centrale del Manchester City, Rúben Dias, ha già disputato partite molto importanti a livello mondiale, ma quella del 16 agosto al Pireo in Supercoppa UEFA contro il Siviglia, sarà una prima assoluta anche per lui.

Il 26enne nella passata stagione è stato un protagonista indiscusso della cavalcata vincente del City in UEFA Champions League, Premier League e FA Cup, e in questa proverà ad aggiungere altri trofei in bacheca.

Ai microfoni di UEFA.com, l'ex Benfica ha parlato del suo prossimo esordio in Supercoppa, del suo desiderio di vittoria e de successo contro l'Inter in finale di Champions League.

Sulla finale di Champions League

Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Come in ogni altra partita, se si riesce a segnare, le cose diventano molto più facili, ma in una finale nulla è mai semplice. L'intervallo è stato un momento importante per noi. Dovevamo capire cosa stavamo facendo bene, cosa non stavamo facendo e quali spazi dovevamo sfruttare per rendere le cose più facili.

Soprattutto, la cosa più importante è stata la capacità della squadra di continuare a lottare, di restare in partita e di mantenere la calma. Avevamo giocato altre finali di recente e questo ci ha aiutato molto.

Sulla vigilia della partita all'insegna del relax

Anche nella nostra precedente finale di Champions League [2021] si poteva percepire quel senso di divertimento. Questo capita perché crediamo che sia importante in fase di preparazione ridurre la pressione e la concentrazione anche divertendosi in allenamento.

Quando arrivi in finale, tutto il lavoro è stato fatto in precedenza. Quindi il giorno prima puoi dedicarti a gustarti ogni singolo momento con la consapevolezza che la finale sarebbe stata il giorno dopo.

Sull'assalto finale dell'Inter

Ogni grande competizione è fatta di questi momenti difficili. A fare la differenza in quei momenti può essere la bravura di una squadra o dell'altra, ma anche la fortuna. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile contro un ottimo avversario. Al di là del loro undici iniziale, ad esempio, sapevamo che avrebbero potuto schierare in qualsiasi momento giocatori del calibro di Romelu Lukaku, che è sempre un giocatore pericoloso.

Con il punteggio fermo sull'1-0, sapevamo che sarebbe stata una battaglia fino alla fine, e così è stato. Abbiamo resistito bene alla loro pressione e abbiamo portato la coppa a casa.

Sulla Supercoppa

Sarà la prima volta per me, quindi ho una gran voglia di vincere. È un trofeo nuovo per me quindi il mio desiderio più grande è vincere.