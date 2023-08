Pep Guardiola sul trionfo in Champions League, sul cammino del City e sulla sfida col Siviglia

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, proverà a vincere il suo quarto trofeo di quest'anno, quando la sua squadra affronterà il Siviglia in Supercoppa UEFA. La partita è in programma il 16 agosto al Pireo.

Dopo aver vinto il triplete col Man City (UEFA Champions League, Premier League e FA Cup), Guardiola non ha intenzione di fermarsi e vuole aggiungere in bacheca altri trofei in questa stagione.

Supercoppa UEFA: le ultime

Parlando a UEFA.com, il 52enne spagnolo ha ripercorso la finale di Champions League vinta contro l'Inter, ha ammesso la sua ammirazione per l'allenatore del Siviglia, José Luis Mendilibar, e si è soffermato sulle sue speranze per il futuro.

Highlights finale Champions League 2023: Man City 1-0 Inter

Sul successo in Champions League

La Champions League è una competizione davvero difficile. Per un club che non l'aveva mai vinta prima, è stato un traguardo fantastico. Siamo davvero orgogliosi. Dopo aver vinto cinque titoli di Premier League, tutti hanno iniziato a dire che se non avessimo vinto la Champions League, non sarebbe stato un successo completo. Ora dovranno trovare un altro argomento. La cosa più importante è che siamo stati lì o quasi per molto tempo e sapevamo che alla fine l'avremmo vinta".

I successi inglesi in Supercoppa

Sul discorso pre-partita

Non ho detto nulla. Col tempo abbiamo capito che la squadra è più rilassata quando non ci sono distrazioni. Siamo insieme da sette anni e ci conosciamo bene.

Sapevamo che sarebbe stata difficile contro l'Inter, e così è stato. Eravamo consapevoli anche della tensione che avremmo provato e sapevamo che non potevamo sbarazzarcene completamente. La prima volta che si vince una Champions League è sempre una situazione emotivamente impegnativa. Probabilmente se dovessimo giocare un'altra finale, la vivremmo in modo diverso".

I successi spagnoli in Supercoppa dal 2002Spain's Super Cup winners since 2002

Su José Luis Mendilibar

Lo conosco dai tempi del Barcellona. Al Siviglia ha cambiato le cose in poco tempo. Quando vedi una squadra di Mendilibar, riconosci subito la sua impronta.

Highlights finale Europa League 2023: Siviglia - Roma 1-1 (4-1 dcr)

Mi congratulo con il club per quello che ha fatto in UEFA Europa League. È incredibile. Sono a proprio agio in Europa e sarà una bella finale di Supercoppa. Sono felice di affrontare il Siviglia e di rivedere Mendilibar dopo tanto tempo.

Il Man City nel club del triplete

Sulla finale di quest'anno in Champions League allo stadio di Wembley

Ho ottimi ricordi di Wembley. Lì ho perso qualche semifinale ma le finali sono andate molto bene per me. Ricordo la finale di Coppa dei Campioni del 1992 da giocatore del Barcellona, quando vincemmo il primo titolo del club nel vecchio Wembley. In seguito ho vinto con il Barcellona da allenatore [nel 2011] contro il Manchester United.

Tuttavia, la strada è lunga. La nuova stagione è appena iniziata, ma è un bene che la finale si tenga a Wembley. È uno stadio e una città fantastica e la UEFA organizzerà sicuramente un torneo straordinario".