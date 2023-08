José Luis Mendilibar sulla trasformazione del Siviglia, su Pep Guardiola e Jesús Navas

José Luis Mendilibar ha vissuto un sogno nei primi mesi sulla panchina del Siviglia. Il tecnico, 62 anni, ha assunto il comando solo a marzo, ma ha messo la squadra al sicuro in Liga e poi ha conquistato il settimo titolo del club in UEFA Europa League battendo la Roma ai rigori in finale a Budapest.

La marcia di avvicinamento alla Supercoppa

Prima della Supercoppa UEFA contro il Manchester City, Mendilibar parla a UEFA.com di come ha trasformato il Siviglia, del suo rispetto per Pep Guardiola e della sua ammirazione per Jesús Navas.

Sulla vittoria dell'Europa League

Non ho guardato i rigori che abbiamo tirato noi, ma solo quelli della Roma. Non ci siamo neanche esercitati, perché calciarli in allenamento non è come farlo davanti a 60.000 persone. Devo dire però che i ragazzi li hanno tirati bene.

Avevamo festeggiato per evitare la retrocessione, ma non è come festeggiare la vittoria in Europa League. Non sapevo neanche cosa fare. Pensavo: "Salto con i giocatori o no? Quando arrivo in spogliatoio cosa devo fare? Mi nascondo?".

Highlights: il Siviglia batte la Roma e vince l'Europa League

Sul suo impatto al Siviglia

Quando sono arrivato ho trovato un gruppo di giocatori piuttosto scoraggiati e a testa bassa. Ho chiesto loro di stare più calmi e di fare le cose semplici, e loro l'hanno capito.

I risultati sono migliorati e questo ci ha permesso di credere in quello che stavamo facendo. Ho visto gli aspetti positivi e non quelli negativi e ho sempre cercato di far capire ai ragazzi che sono la squadra migliore che abbia mai avuto in carriera.

Sul Man City di Pep Guardiola

Sarà complicato. [Guardiola] continua a crescere e lo ha fatto vedere chiaramente. Ha dato prova di sé anno dopo anno e ora ha raggiunto l'obiettivo, cioè vincere la Champions League con il Manchester City. È molto difficile affrontarlo, perché può giocare in mille modi ed è un grande allenatore, ma anche per loro è una finale e sarà difficile.

Highlights finale 2023: Man City - Inter 1-0

Su Jesús Navas

Nel calcio ha vinto tutto. È un ragazzo che viene ad allenarsi, poi torna in paese e si rilassa con gli amici. È un bambinone, ma è un piacere allenarlo.

A volte devi stargli un po' addosso. È un po' pignolo, ma ha 37 anni e la sua condizione fisica è quella di un giocatore di 27 o 28 anni. A volte devi mettergli un braccio intorno al collo ed entrare nella sua testa, ma la maggior parte dei calciatori ne ha bisogno.