In vendita i biglietti per la Supercoppa UEFA 2023

La vendita dei biglietti per la Supercoppa UEFA 2023 al pubblico generico è iniziata esclusivamente su UEFA.com e durerà fino alle 14:00 CEST di mercoledì 12 luglio.

Dove e quando si svolgerà la Supercoppa 2023?

La partita si giocherà nel Pireo, in Grecia, al Georgios Karaiskakis Stadium, mercoledì 16 agosto alle 21:00 CEST.

Chi gioca la Supercoppa 2023?

L'incontro è tra il Manchester City, vincitore della UEFA Champions League 2023, e il Siviglia, detentore della UEFA Europa League 2023.

Come funziona la vendita dei biglietti per la Supercoppa 2023?

I biglietti non saranno venduti in base all'ordine di arrivo. Al termine del periodo di domanda per l'acquisto dei biglietti, ovvero alle 14:00 CEST del 12 luglio, si procederà infatti a un sorteggio. Ogni utente può richiedere sino a quattro biglietti.

L'esito della richiesta verrà comunicata via email entro il 25 luglio. Sarà inoltre possibile controllare lo stato della propria domanda sul portale dei biglietti con i propri dati di accesso. Chi verrà estratto per l'acquisto, avrà a disposizione un periodo di tempo per effettuare il pagamento dei biglietti con carta di credito o di debito.

Un totale di 23.000 biglietti su 30.000 (la capienza dello stadio per la partita) sono disponibili per l'acquisto da parte del pubblico e dei tifosi delle squadre.

Quanto costano i biglietti per la Supercoppa 2023?

Le categorie di prezzi per il pubblico generico sono i seguenti:

Categoria 3: €30

Categoria 2: €70

Categoria 1: €120

Primi posti: €200

Biglietti riservati ai tifosi con disabilità: 30 euro (al prezzo della Categoria 3 e un biglietto gratuito per l'accompagnatore se richiesto).

Il processo di vendita dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre partecipanti viene invece gestito dai rispettivi club.

Come vengono consegnati i biglietti?

I biglietti saranno consegnati tramite l'applicazione ufficiale UEFA Mobile Tickets qualche giorno prima della partita. I possessori dei biglietti devono scaricare l'applicazione ufficiale UEFA Mobile Tickets, gratuita per gli utenti Android e iPhone.

Con questa app, i tifosi in possesso di biglietti possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in modo sicuro, in qualsiasi momento e ovunque su uno smartphone iOS/Android.

FAQ

Termini e condizioni biglietti

I biglietti per la Supercoppa UEFA 2023 sono venduti in base a termini e condizioni che vietano qualsiasi rivendita o trasferimento non autorizzato e invalidano qualsiasi biglietto acquistato o utilizzato in violazione dei termini e delle condizioni. Tutti i possessori di biglietti sono vincolati da questi termini e condizioni di vendita e la UEFA fa rispettare attivamente queste disposizioni. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che chiunque abbia il divieto di assistere alle partite di calcio non possa acquistare i biglietti. La vendita dei biglietti al pubblico generico per la Supercoppa UEFA 2023 sarà effettuata esclusivamente su UEFA.com. La UEFA esorta tutti i tifosi ad astenersi dall'acquistare biglietti o pacchetti hospitality da venditori, agenti o siti web non autorizzati, poiché i biglietti ottenuti in violazione dei termini e delle condizioni UEFA non saranno validi e agli acquirenti di tali biglietti potrebbe essere negato l'ingresso allo stadio.