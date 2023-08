Man City - Siviglia, anteprima Supercoppa: dove guardarla, orario e formazioni

ll Man City e il Siviglia si affrontano nella Supercoppa UEFA 2023 al Georgios Karaiskakis Stadium, al Pireo, mercoledì 16 agosto.

Man City-Sevilla in breve Quando: Mercoledì 16 agosto (21:00 CET calcio d'inizio)

Dove: Georgios Karaiskakis Stadium, Pireo

Cosa: Campioni della UEFA Champions League contro vincitori della UEFA Europa League

Come seguire: L'avvicinamento e la copertura in diretta appariranno qui

Dove guardare Man City-Sevilla alla TV

Scopri dove guardare la partita di Supercoppa UEFA In TV e streaming

Cosa c'è da sapere?

Sei indimenticabili gol in Supercoppa

I campioni d'Europa del Man City affrontano il Siviglia, vincitore della UEFA Europa League, nella tradizionale gara inaugurale della nuova stagione delle competizioni UEFA per club.

Le due squadre si sono sfidate quattro volte nelle competizioni UEFA per club, con il City che ha vinto tutte e quattro le partite (comprese due nella fase a gironi dell'edizione 2022/23 di Champions League). Il Siviglia è cresciuto molto dopo l'arrivo di José Luis Mendilibar sulla panchina del club nel marzo 2023, eliminando squadre del calibro di Man United e alzando il trofeo di Europa League per la settima volta nella sua storia.

Il City disputa per la prima volta la Supercoppa Europea, mentre il Siviglia è alla sua settima presenza (in tutte le occasioni come vincitore di Coppa UEFA o Europa League). Tuttavia, il Siviglia è stato sconfitto nelle ultime cinque edizioni della Supercoppa, trionfando solo contro il Barcellona per 3-0 nel 2006.

Le vincitrici spagnole della Supercoppa dal 2002

Probabili formazioni

Man City: Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovačić; Foden, Álvarez, Grealish; Haaland

Sevilla: Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakitić; Ocampos, Suso, Óliver Torres; En-Nesyri

Vincono sempre i detentori della Coppa dei Campioni? I vincitori della UEFA Champions League del Real Madrid hanno alzato il trofeo nel 2022, ma non sempre è così. I detentori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno vinto 27 delle 47 edizioni. Per leggere l’albo d’oro e le statistiche della Supercoppa UEFA, clicca qui.

Il parere degli esperti

Matthew Howarth, reporter Man City

La sconfitta ai rigori contro l'Arsenal in FA Community Shield non farà che aumentare la voglia del City di vincere il primo trofeo di quella che potrebbe essere un'altra stagione di successi. Con İlkay Gündoğan, Pep Guardiola potrebbe aver perso uno dei massimi protagonisti del treble, ma i croati Mateo Kovačić e Joško Gvardiol sono acquisti più che interessanti. Il tecnico del City potrebbe fare qualche esperimento al Pireo, ma spera che la sua squadra sia comunque più forte del Siviglia.

Simon Hart, reporter Sevilla

Nonostante un precampionato positivo e produttivo, con la vittoria contro la squadra che ha battuto il City in una recente amichevole [l'Atlético Madrid], la Supercoppa partirà in salita per i vincitori dell'Europa League. Tuttavia, questo non sembra essere un problema per l'undici di Mendilibar, sempre a suo agio quando parte sfavorito. A causa di un paio di lievi infortuni e di qualche giocatore che deve ancora entrare a regime, il Siviglia non è ancora al 100%, ma come sempre giocherà con intelligenza, grinta e ambizione.

Le parole dei tecnici

Pep Guardiola, tecnico Man City: "Non potete immaginare quanto siamo felici di giocare questa partita, perché abbiamo vinto la Champions League. Dobbiamo sfruttare questa opportunità; chi sa quando ci ricapiterà? Con il Siviglia non sarà facile. Quando giocano bene, vincono. Hanno un grande carattere e una grande resilienza, e ho la sensazione che sarà molto dura per noi".

Rodri, centrocampista Man City: "Il Siviglia ha dimostrato di essere sempre competitivo. Negli ultimi anni sono stati fantastici in Europa. Dobbiamo giocare al top per batterli. Le finali sono sempre complicate. Sarà equilibrata ma il Siviglia ha le sue armi per vincere. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e su come metterli in difficoltà".

José Luis Mendilibar, tecnico Sevilla: "Dobbiamo mantenere le nostre idee di gioco e cercare di imporre il nostro calcio anche se siamo contro la migliore squadra d'Europa. La squadra che sceglierò non sarà troppo diversa dalle ultime partite che abbiamo giocato in Europa League la scorsa stagione, anche se il City è un avversario molto diverso e molto più veloce di quanto lo fosse la Roma".

Nemanja Gudelj, centrocampista Siviglia: "Siamo fiduciosi e non vediamo l'ora che inizi questa bellissima partita. I risultati contro il City nella fase a gironi della Champions League [la scorsa stagione] non sono molto indicativi. Questa è una nuova stagione ed entrambe le squadre hanno nuovi giocatori".