Man City - Siviglia, anteprima Supercoppa: dove guardarla, orario e formazioni

l Man City e il Siviglia si affrontano nella Supercoppa UEFA 2023 allo Stadio Georgios Karaiskakis, al Pireo, mercoledì 16 agosto.

Man City-Sevilla in breve Quando: Mercoledì 16 agosto (21:00 CET calcio d'inizio)

Dove: Stadio Georgios Karaiskakis, Pireo

Cosa: Campioni della UEFA Champions League contro vincitori della UEFA Europa League

Come seguire: L'avvicinamento e la copertura in diretta appariranno qui

Dove guardare Man City-Sevilla alla TV

Scopri dove guardare la partita di Supercoppa UEFA In TV e streaming

Cosa c'è da sapere?

I campioni d'Europa del Man City affrontano il Siviglia, vincitore della UEFA Europa League, nella tradizionale gara inaugurale della nuova stagione delle competizioni UEFA per club.

Le due squadre si sono sfidate quattro volte nelle competizioni UEFA per club, con il City che ha vinto tutte e quattro le partite (comprese due nella fase a gironi dell'edizione 2022/23 di Champions League). Il Siviglia è cresciuto molto dopo l'arrivo di José Luis Mendilibar sulla panchina del club nel marzo 2023, eliminando squadre del calibro di Man United e alzando il trofeo di Europa League per la settima volta nella sua storia.

Il City disputa per la prima volta la Supercoppa Europea, mentre il Siviglia è alla sua settima presenza (in tutte le occasioni come vincitore di Coppa UEFA o Europa League). Tuttavia, il Siviglia è stato sconfitto nelle ultime cinque edizioni della Supercoppa, trionfando solo con il Barcellona per 3-0 nel 2006.

Probabili formazioni

Man City*: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland

Sevilla**: Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri

*formazione titolare in finale di Champions League

**formazione titolare in finale di Europa League

Vincono sempre i detentori della Coppa dei Campioni? I vincitori della UEFA Champions League del Real Madrid hanno alzato il trofeo nel 2022, ma non sempre è così. I detentori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno vinto 27 delle 47 edizioni. Per leggere l’albo d’oro e le statistiche della Supercoppa UEFA, clicca qui.

Il parere degli esperti

Matthew Howarth, reporter Man City

A seguire.

Simon Hart, reporter Sevilla

A seguire.

Le parole dei tecnici

Pep Guardiola, tecnico Man City : "È un grande sollievo per noi potere ambire a questo trofeo, ma ci sono squadre che lo vincono e poi spariscono. Dobbiamo evitare che questo accada".

José Luis Mendilibar, tecnico Sevilla: "Sono felice di essere qui, di aver vinto con questo club che stava attraversando un momento difficile. Abbiamo fatto qualcosa di buono che può apportare benefici all'ambiente".