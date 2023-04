Supercoppa UEFA 2023 al Pireo: guida completa

La vincitrice della UEFA Champions League affronta la vincitrice della UEFA Europa League nella tradizionale sfida che inaugura la stagione calcistica europea.

Quando si gioca la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA si gioca mercoledì 16 agosto 2023 alle 21:00 CET.

Dove si gioca la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA 2023 si giocherà allo Stadio Georgios Karaiskakis. Sarà la prima finale di una competizione UEFA per club da quando il Milan ha battuto il Liverpool per 2-1 nella finale di UEFA Champions League 2006/07 ad Atene.

Sarà l'undicesimo stadio a ospitare la Supercoppa UEFA da quando ha lasciato la sede storica di Montecarlo. In precedenza, la partita è stata giocata a Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020), Belfast (2021) e Helsinki (2022).

Biglietti per la Supercoppa UEFA 2022

I club partecipanti venderanno i loro biglietti direttamente ai tifosi. I biglietti per il pubblico generico saranno venduti su UEFA.com.

Dove posso guardare la Supercoppa UEFA?

Scopri dove guardare la partita di Supercoppa UEFA In TV e streaming.

Chi è l'arbitro?

Com'è lo stadio?

Terreno di gioco dell'Olympiacos, 14 volte campione di Grecia, il Georgios Karaiskakis è intitolato a un generale che ha guidato la lotta della Grecia per l'indipendenza dall'Impero Ottomano negli anni '20 dell'Ottocento. Sede delle Olimpiadi del 1896, è stato riconvertito al calcio per ospitare la finale di Coppa delle Coppe del 1971, vinta dal Chelsea per 2-1 contro il Real Madrid nella gara di ripetizione.

Lo stadio è stato completamente ricostruito per ospitare il torneo di calcio delle Olimpiadi del 2004 e attualmente ha una capienza di poco superiore ai 30.000 spettatori. Ha ospitato concerti di artisti come Rihanna, Aerosmith, 50 Cent e Sex Pistols ed è abituato al rumore: i tifosi dell'Olympiacos sono infatti tra i più calorosi del calcio greco.

Cos'è la Supercoppa UEFA?

È una partita a cadenza annuale che vede in gara le vincitrici delle due principali competizioni europee per club. La competizione fu inventata dal giornalista olandese Anton Witkamp per decidere una volta per tutte quale fosse la squadra migliore d'Europa

Lo sapevi? Solo un giocatore greco ha preso parte alla Supercoppa UEFA: Giourkas Seitaridis, titolare del Porto campione d'Europa che ha perso 2-1 contro il Valencia (vincitore della Coppa UEFA) nell'edizione del 2004 allo Stade Louis II di Montecarlo.

I vincitori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno sempre preso parte alla sfida che, a seconda delle edizioni, li ha visti affrontare i vincitori della Coppa delle Coppe UEFA (1973–1999) o della Coppa UEFA/UEFA Europa League (dal 2000 in poi).

Com'è la Supercoppa UEFA?

La Supercoppa UEFA UEFA via Getty Images

L'attuale modello è alto 58 cm e pesa 12,2 chili.

È in uso dal 2006 ma mantiene il design del suo predecessore, progettato dal laboratorio Bertoni di Milano. La classica insalatiera è saldata ad una base leggermente curva, simile ad un gomitolo di lana, mentre le due braccia lasciano ai vincitori lo spazio sufficiente per sollevare la Coppa con agilità nel corso del giro d'onore.

La squadra campione può farsi preparare una copia, a condizione che non superi i 4/5 delle dimensioni originali.

Sei grandi gol in Supercoppa