Kevin Trapp sulla Supercoppa UEFA contro il Real Madrid, la nuova avventura in Champions League e il suo nuovo business – l'intervista

Quando ha lasciato l'Eintracht Frankfurt per il Paris Saint-Germain nel 2015, Kevin Trapp ha pensato di avere raggiunto l'apice della carriera. Con la maglia del PSG, il portiere belga ha vinto due campionati e partecipato con regolarità alla UEFA Champions League, ma nella passata stagione dopo essere tornato al suo vecchio club ha superato quei traguardi conquistando la UEFA Europa League.

Tornato al Frankfurt (inizialmente in prestito) nel 2018, il 32enne è stato protagonista della vittoria ai rigori contro i Rangers in finale di UEFA Europa League. Il primo titolo continentale della carriera di Trapp ha fatto guadagnare alla sua squadra il diritto di giocare la UEFA Champions League in questa stagione e affrontare il Real Madrid nella Supercoppa UEFA a Helsinki. Il portiere, che è anche imprenditore del latte d'avena, ha parlato a UEFA.com della prossima stagione.

Real Madrid - Frankfurt: la copertura in diretta

Tutti i gol del Frankfurt fino alla vittoria della UEFA Europa League

Sei emozionato all'idea di affrontare il Real Madrid?

Sono solo felice di avere la possibilità di giocare contro una squadra di questo calibro. Cominciare la stagione con una vittoria contro un club blasonato come il Real Madrid sarebbe il miglior inizio in assoluto.

All'inizio della carriera pensavi che saresti arrivato dove sei oggi?

Quando sono andato al Kaiserslautern era tutto molto lontano. Certo, avevo in mente che livello avrei voluto raggiungere e dove avrei voluto giocare, ma come ho detto, sembrava tutto lontanissimo.

Kevin Trapp ai tempi del Paris AFP via Getty Images

Come ti ha cambiato l'esperienza al Paris?

Sono passato da un club di metà classifica che non aveva mai lottato per il titolo a uno che voleva vincere la Champions League. Mi sentivo abbastanza sicuro, altrimenti non l'avrei fatto. Ma a posteriori, con l'esperienza che ho oggi, direi che all'inizio mi mancavano uno o due aspetti della mia personalità per sentirmi a mio agio. Tutto quello che ho imparato all'estero poi l'ho portato al Frankfurt.

Quanto sei felice di tornare a giocare in Champions League?

Molto! Soprattutto perché è la prima volta per il club e questo lo rende ancora più speciale. Non siamo in soggezione e non pensiamo: 'Wow, siamo in Champions League, sarà dura'. Ci sentiamo pronti a giocare sul più grande palcoscenico europeo a livello di club e a metterci alla prova contro le altre squadre.

Trapp: 'Abbiamo compiuto un'impresa monumentale'

La parata su Ryan Kent nella finale di Europa League è stata la tua migliore di sempre?

Non so se sia stata la migliore, ma sicuramente una delle più importanti. Nelle finali non c'è un ritorno per ribaltare il risultato: o torni a casa con il trofeo, o torni a casa con qualche pacca sulla spalla.

Cosa hai provato quando Rafael Borré ha segnato il rigore decisivo in finale?

Prima di tirare ho dato la palla a Rafael e gli ho detto: 'Fai la storia!'. Non sono nemmeno sicuro che l'abbia capito o che io l'abbia detto abbastanza forte da farmi sentire. Quando ha segnato mi è venuta la pelle d'oca. Mi ci sono voluti un paio di secondi per capire che c'eravamo riusciti.

Un'ultima domanda: perché sei entrato nel settore del latte d'avena?

È iniziato tutto durante la pandemia [COVID-19]. Due dei miei soci erano già nel settore della gastronomia e avevano molta esperienza, mentre il quarto socio lavorava già nella distribuzione di bevande. È così che è nata l'idea.

Non c'è stato un momento in cui mi sono detto: 'Ok, ora voglio lavorare nel settore del latte d'avena'. Mi interessava invece tutto ciò che c'è dietro il business: come si avvia un'attività? Cosa serve? Come fare crescere l'azienda? In più volevamo anche avere un ottimo prodotto da immettere sul mercato. Un prodotto particolare che avesse pochi competitor sul mercato.

Scarica l'app della UEFA Champions League!