Esauriti i biglietti per la Supercoppa UEFA 2022

I biglietti per il pubblico neutrale per la Supercoppa UEFA 2022 tra Real Madrid CF (vincitore della UEFA Champions League 2022) e Eintracht Frankfurt (vincitore della UEFA Europa League 2022), in programma allo Stadio Olimpico di Helsinki mercoledì 10 agosto 2022, sono esauriti.

I biglietti sono stati venduti in ordine di richiesta. Gli interessati potevano acquistare fino a quattro biglietti a persona.

Come di consueto, ai tifosi e al pubblico neutrale è stata destinata la maggior parte dei tagliandi per la partita. In totale, il pubblico neutrale poteva acquistare 17.000 biglietti su 31.500 (capienza dello stadio per l'incontro).

Ai tifosi del Real Madrid CF e dell'Eintracht Frankfurt è già stata offerta l'assegnazione dei biglietti attraverso i rispettivi club, con 1.800 e 8.000 biglietti acquistati rispettivamente.

I biglietti saranno consegnati tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets pochi giorni prima della partita. I possessori dei tagliandi dovranno scaricare l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per Android e iPhone.

Con l'app, i tifosi possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in modo sicuro, ovunque e in qualsiasi momento tramite uno smartphone iOS/Android.

Biglietti: termini e condizioni

I biglietti per la Supercoppa UEFA 2022 sono venduti in base a termini e condizioni rigorosi che vietano qualsiasi rivendita o trasferimento non autorizzato e invalidano qualsiasi biglietto acquistato o utilizzato in violazione dei termini e delle condizioni. Tutti i possessori di biglietti sono vincolati da questi termini e condizioni di vendita, e la UEFA applica scrupolosamente queste disposizioni. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che chiunque sia interdetto dall'assistere alle partite di calcio non possa acquistare i biglietti. La vendita dei biglietti al pubblico neutrale per la Supercoppa UEFA 2022 sarà effettuata esclusivamente su UEFA.com. La UEFA invita tutti i tifosi ad astenersi dall'acquisto di biglietti o pacchetti hospitality da venditori, agenti o siti web non autorizzati, poiché i biglietti ottenuti in violazione dei termini e delle condizioni della UEFA non saranno validi e agli acquirenti di tali biglietti potrebbe essere negato l'ingresso allo stadio.