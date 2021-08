Acquista il programma della Supercoppa

È in vendita il programma ufficiale della Supercoppa UEFA, primo trofeo stagionale che vedrà sfidarsi il Chelsea, vincitore del UEFA Champions League e il Villarreal, vincitore della UEFA Europa League. L'appuntamento è a Belfast per mercoledì 11 agosto.

A causa delle restrizioni per il COVID-19, il programma non sarà in vendita al National Football Stadium di Windsor Park, ma puoi ordinare subito la tua copia.



Il programma contiene le interviste con il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, e il tecnico del Villarreareal, Unai Emery, che ripercorrono la vittoriosa stagione 2020/21. Segue uno speciale sui portieri Édouard Mendy e Gerónimo Rulli, mentre gli analisti Pat Nevin e Sid Lowe propongono un approfondimento sulle due squadre.

Nessuna visita a Belfast può dirsi completa senza rendere omaggio a uno degli idoli locali: il reporter locale Jim Gracey ricorda George Best in un tributo personale al genio nordirlandese. Il suo articolo conferma il detto "Diego good, Pelé better, George Best".

Il giornalista Ivan Little intervista David Healy, allenatore del Linfield e leggenda dell'Irlanda del Nord, per capire perché il National Football Stadium di Windsor Park sia uno stadio così speciale.

Tutto questo e molto altro sul programma ufficiale della Supercoppa UEFA. Ordina subito la tua copia.