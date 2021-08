Dove guardare la Supercoppa UEFA

La Supercoppa UEFA sarà trasmessa in tutto il mondo grazie alle emittenti partner della UEFA, che oltre all'Europa garantiranno la copertura televisiva in Africa, Asia, America Latina, Nord America, Medio Oriente, Oceania e non solo.

Di seguito l'elenco dei canali che trasmetteranno la Supercoppa UEFA.

Europa

Albania: Tring, RTSH

Armenia: Vivaro

Austria: ServusTV, Sky Austria

Azerbaigian: Saran

Bielorussia: da conf.

Belgio: Proximus, RTL, VTM

Bosnia-Erzegovina: Arena Sport

Bulgaria: bTV

Croazia: HRT, Arena Sport

Cipro: CYTA

Repubblica Ceca: da conf.

Danimarca: NENT Group

Estonia: Viaplay

Finlandia: MTV

Francia: Canal+

Georgia: Adjara, Silknet

Germania: DAZN

Grecia: MEGA, Cosmote TV

Ungheria: MTVA

Islanda: Viaplay, Syn

Repubblica d'Irlanda: Livescore, Virgin Media

Israele: The Sports Channel

Italia: Amazon

Kazakistan: Saran

Kosovo: Arena Sport

Kirghizistan: Saran

Lettonia: Viaplay

Lituania: Viaplay

Lussemburgo: RTL, Proximus

Malta: Melita, PBS

Moldavia: da conf.

Montenegro: Arena Sport

Olanda: Ziggo Sport

Macedonia del Nord: Makedonski Telekom, Arena Sport, MTV

Norvegia: TV2 Norway

Polonia: Polsat

Portogallo: Eleven

Romania: da conf.

Russia: Match TV

Serbia: Arena Sport

Slovacchia: da conf.

Slovenia: Pro Plus

Spagna: Telefonica

Svezia: Telia

Svizzera: blue+

Tagikistan: Saran

Turchia: da conf.

Turkmenistan: Saran

Ucraina: Megogo

Regno Unito: BT Sport

Uzbekistan: MTRK

Africa e Medio Oriente

Nigeria: SuperSport

Sudafrica: SuperSport

MENA: da conf.

Resto dell'Africa: Canal+, SuperSport

Americhe

Brasile: SBT, Turner

Canada: da conf.

Caraibi: da conf.

America centrale: ESPN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal Dos

Honduras: Televicentro

Sudamerica (escl. Brasile): ESPN

Messico: Turner

Panama: TVN, Medcom

Stati Uniti: CBS, TUDN Deportes

Asia e Oceania

Australia: STAN

Brunei: da conf.

Cambogia: da conf.

Cina: da conf.

Hong Kong: Tda conf.

Indonesia: SCTV

Giappone: Wowow

Republica di Corea: SPO TV

Laos: da conf.

Macao: da conf.

Mongolia: SPS

Myanmar: da conf.

Nuova Zelanda: Spark

Isole del Pacifico: da conf.

Filippine: Tap TV

Singapore: da conf.

Taiwan/Taipei cinese: da conf.

Thailandia: da conf.

Vietnam: FPT

Diritti iIn aereo e nave: da conf.