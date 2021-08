Biglietti Supercoppa: chiusa la finestra per richiedere i tagliandi della finale

I biglietti per la Supercoppa UEFA 2021 tra Chelsea e Villarreal di mercoledì 11 agosto a Belfast sono stati messi in vendita da venerdì 30 luglio a lunedì 2 agosto.



La vincitrice della UEFA Champions League, il Chelsea, affronterà la vincitrice della UEFA Europa League, il Villarreal, al National Football Stadium del Windsor Park nella capitale dell'Irlanda del Nord (calcio d'inizio alle 21:00 CET). I tifosi hanno avuto modo di richiedere i biglietti fino alle 16:00 CET di lunedì 2 agosto.

La capienza massima complessiva sarà di 13.000 spettatori e a tutti verrà chiesto di mostrare la prova di un test PCR o COVID a flusso laterale negativo all'ingresso, in linea con la legislazione locale applicabile. I chioschi all'interno dell'impianto non venderanno cibo e bevande.

I tifosi provenienti dall'estero dovranno rispettare le restrizioni e i requisiti di ingresso alla frontiera che saranno in vigore al momento della partita, in quanto non saranno concesse deroghe ai possessori di biglietti.

Maggiori informazioni saranno disponibili qui, a tempo debito. Si consiglia di fare riferimento anche al sito ufficiale del governo dell'Irlanda del Nord.

I possessori dei biglietti devono rispettare il codice di condotta degli spettatori della Supercoppa™ UEFA 2021.

Biglietti disponibili da 40 euro

I biglietti per il pubblico neutrale sono stati disponibili a prezzi che variavano da 40 euro per la categoria 3 ai 120 euro per la categoria 1.

I biglietti della categoria 1 sono in posizione centrale, quelli della categoria 2 sono più laterali, quelli della categoria 3 sono nelle curve. I biglietti riservati ai tifosi con disabilità sono disponibili al prezzo della categoria 3 e permettono a un accompagnatore di entrare gratuitamente.

Se la richiesta supera il numero di biglietti disponibili, verrà effettuato un sorteggio. Il numero di biglietti disponibili può essere modificato in base alle ultime decisioni delle autorità locali.

I tifosi hanno potuto richiedere fino a due biglietti a persona. I tagliandi saranno personalizzati e ogni richiedente ha dovuto fornire i propri dati personali e i dettagli dell'ospite sul portale biglietti.

Chi fa richiesta per i biglietti sarà informato via email sullo status della propria domanda al massimo entro il 4 agosto. Sarà anche possibile verificare lo status della propria richiesta sul portale biglietti usando le proprie credenziali d'accesso. Chi si aggiudica i biglietti avrà una breve finestra di tempo per effettuare il pagamento dei biglietti tramite carta di credito o di debito.

La vendita dei biglietti per i tifosi delle due finaliste sarà gestita direttamente dai rispettivi club.

Biglietti elettronici sul cellulare

I biglietti saranno inviati attraverso l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets qualche giorno prima della partita. I possessori dei biglietti dovranno scaricare l'app ufficiale per Android e iPhone.

Con questa app, i tifosi in possesso di biglietti possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in modo sicuro in qualsiasi momento e ovunque su uno smartphone iOS/Android.

Una sezione sulle domande frequenti è disponibile su UEFA.com e include un video esplicativo relativo ai biglietti elettronici per dispositivi mobili.

Termini e condizioni dei biglietti

I biglietti per la Supercoppa UEFA 2021 sono soggetti a rigidi termini e condizioni che vietano qualsiasi rivendita o trasferimento non autorizzato e che invalidano qualsiasi biglietto acquistato o utilizzato in violazione dei termini e delle condizioni. Tutti i possessori dei biglietti sono vincolati a questi T&C; la UEFA si attiene scrupolosamente a tali disposizioni.

Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che chiunque sia bannato dagli stadi di calcio non possa acquistare i biglietti.

La vendita dei biglietti per la Supercoppa UEFA 2021 per il pubblico neutrale si svolgerà esclusivamente su UEFA.com. La UEFA invita tutti i tifosi a evitare di acquistare biglietti o pacchetti hospitality da venditori, agenti o siti web non autorizzati, perché i biglietti ottenuti in violazione dei termini e delle condizioni della UEFA non saranno validi e agli acquirenti di tali biglietti potrebbe essere negato l'ingresso allo stadio.