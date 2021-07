La partita, che apre la stagione delle competizioni UEFA per club, oppone le vincitrici dell'ultima edizione di UEFA Europa League e UEFA Champions League.

Quando e dove si gioca?

La Supercoppa UEFA 2022 si giocherà all'Helsinki Olympic Stadium ad agosto 2022. La Supercoppa sarà la prima finale di competizioni UEFA per club a disputarsi in Finlandia.

Questo sarà il decimo stadio diverso a ospitare la Supercoppa UEFA da quando la manifestazione ha lasciato la sede storica di Montecarlo. In precedenza la partita è stata giocata a Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapest (2020) e Belfast (2021).

Com'è lo stadio?

L'Helsinki Olympic Stadium, come suggerisce il nome, era stato inizialmente costruito per ospitare le Olimpiadi. L'impianto ha ospitato i Giochi Olimpici del 1952, e dal 2016 al 2020 è rimasto chiuso per una profonda ristrutturazione. L'impianto è caratterizzato da una torre adiacente alle tribune alta 72,71 metri - che corrisponde alla lunghezza del lancio con cui l'atleta finlandese Matti Järvinen vinse l'oro olimpico nel lancio del giavellotto alle Olimpiadi del 1932 di Los Angeles.

La mascotte Bubi osserva da vicino il terreno di gioco AFP via Getty Images

L'arena ospita inoltre le partite della nazionale finlandese. La squadra è conosciuta come Huuhkajat (i gufi reali) in onore del gufo Bubi. Il nobile volatile, una volta ha costretto a sospendere per sei minuti la partita di qualificazione a UEFA EURO 2008 contro il Belgio svolazzando in campo e infine appollaiandosi sulla traversa di una porta, e in seguito è tornato ad abitare l'impianto in occasione di un concerto rock.

Cos'è la Supercoppa UEFA?

Una partita a cadenza annuale che vede in gara le vincitrici delle due principali competizioni europee per club. La competizione fu inventata dal giornalista olandese Anton Witkamp per decidere una volta per tutte quale fosse la squadra migliore d'Europa.

I vincitori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno sempre preso parte alla sfida, che a seconda delle edizioni, li ha visti contrapposti ai vincitori della Coppa delle Coppe UEFA (1973–1999) o della Coppa UEFA/UEFA Europa League (dal 2000 in poi).

Il 28 maggio 2022 si conosceranno le squadre che si sfideranno nella competizione dell'anno prossimo.

Vincono sempre i vincitori della Coppa dei campioni?

I vincitori della UEFA Champions League 2020 del Bayern hanno alzato il trofeo nella passata edizione, ma non sempre è così. I detentori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno vinto 25 delle 45 edizioni. Per leggere l’albo d’oro e le statistiche della Supercoppa UEFA, clicca qui.

Come posso richiedere i biglietti?

In questa sezione sarà possibile trovare informazioni sulle modalità di richiesta biglietti non appena disponibili.

Dove si giocherà la prossima Supercoppa?

La Supercoppa UEFA farà tappa in Kazan, nel sud-ovest della Russia, nel 2023.