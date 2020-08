Supercoppa UEFA 2020: guida completa

Chi giocherà?

Il Siviglia, vincitore della UEFA Europa League, affronterà il Bayern, vincitore della UEFA Champions League, nella partita che apre il sipario delle competizioni UEFA per club.

Quando e dove si giocherà?

La partita si giocherà a Budapest Getty Images

La partita si giocherà giovedì 24 settembre alle 21:00 CET alla Puskás Aréna di Budapest. Da quando la finale è stata spostata dalla sua sede storica di Montecarlo per disputarsi in altri stadi, si è giocato a Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019) e adesso a Budapest.

L'appuntamento europeo si doveva inizialmente giocare all'Estádio do Dragão di Porto, in Portogallo, il 12 agosto. Tuttavia il 17 giugno il Comitato Esecutivo UEFA ha annunciato la decisione di spostare la partita a Budapest in seguito alla pandemia di COVID-19 e al conseguente rinvio delle finali delle competizioni europee per club.



Ci saranno tifosi?

Al momento tutte le partite UEFA si giocano a porte chiuse fino a nuovo avviso. Il 19 agosto, tuttavia, la UEFA ha parlato in videoconferenza con i segretari generali delle sue federazioni affiliate e ha suggerito di utilizzare la Supercoppa UEFA come partita pilota nella quale si potrebbe consentire l'ingresso di un numero ridotto di spettatori.

Cos'è la Supercoppa UEFA?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights 2019: Liverpool - Chelsea 2-2 (5-4 ai rigori)

Una partita che si gioca ogni anno tra le vincitrici delle due principali competizioni europee per club ideata dal reporter olandese Anton Witkamp per decidere definitivamente quale fosse la squadra più forte d'Europa. I campioni in carica della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno sempre partecipato e in passato hanno affrontato una tra la vincitrice della Coppa delle Coppe UEFA (1972-1999) o della Coppa UEFA/UEFA Europa League (2000-in corso).

In genere si aggiudica la coppa la vincitrice della Coppa dei Campioni?

I vincitori della UEFA Champions League del Liverpool hanno sollevato la coppa nel 2019, ma non va sempre così. I detentori della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League hanno vinto 24 edizioni su 44. Leggi qui record e statistiche complete della Supercoppa UEFA

Dove si giocheranno le prossime Supercoppe?

Le prossime edizioni della Supercoppa UEFA si giocheranno come originariamente previsto a Belfast (2021), Helsinki (2022) e Kazan (2023).