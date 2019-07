Biglietti Supercoppa UEFA in vendita

Le richieste dei biglietti per la Supercoppa UEFA 2019 iniziano martedì alle 14:00 sul portale uefa.com/tickets. Il 14 agosto, i campioni d’Europa del Liverpool affronteranno il Chelsea, vincitore della UEFA Europa League, al Beşiktaş Park di Istanbul.

Sarà la prima Supercoppa UEFA giocata a Istanbul, che però ha già ospitato la finale di UEFA Champions League 2005 (vinta dal Liverpool allo stadio Atatürk Olympic) e la finale di Coppa UEFA 2009 (vinta dallo Shakhtar Donetsk allo stadio Şükrü Saracoğlu).

Per la Supercoppa UEFA 2019, in programma alle 21:00 (22:00 ora locale), i biglietti hanno un prezzo variabile da 50 € (categoria 3) a 150 € (categoria 1). I biglietti di categoria 1 sono in posizione centrale, i biglietti di categoria 2 corrispondono prevalentemente agli angoli dello stadio e i biglietti di categoria 3 sono ubicati dietro le porte.

I biglietti per diversamente abili sono disponibili al prezzo di categoria 3 e danno diritto all’ingresso gratuito per un accompagnatore.

Sono inoltre disponibili biglietti Hospitality: per informazioni, fare clic qui.

I sostenitori dei due club e il pubblico generale avranno garantito il 78% dei posti allo stadio, che ha una capienza di 38.000 spettatori. I posti restanti andranno al comitato organizzatore locale, alla UEFA e alle federazioni nazionali, partner commerciali e broadcaster.

Chi ha fatto domanda riceverà aggiornamenti sullo status della richiesta entro metà luglio. Chi si aggiudicherà i biglietti avrà tempo approssimativamente dieci giorni per pagare i biglietti con carta di credito o di debito. Se il numero delle richieste supera quello dei biglietti a disposizione, si terrà un sorteggio.