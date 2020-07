Supercoppa UEFA: i convocati del Real Madrid

Il tecnico Zinedine Zidane ha convocato 24 giocatori in vista della finale di Supercoppa UEFA tra del Real Madrid e Manchester United in proigramma domani sera alla Philip II Arena di Skopje, in ERJ Macedonia.

La squadra del Real Madrid

Portieri: Navas, Casilla e L. Zidane

Difensori: Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Asensio, Isco, Kovacic e Ceballos

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Lucas Vázquez e Mayoral