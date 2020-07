Rientro e record per Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ha da poco ripreso ad allenarsi con il Real Madrid, dopo essersi goduto le meritate vacanze al termine della FIFA Confederations Cup in Russia. E l'asso portoghese ripartirà col botto, trovandosi davanti il suo vecchio club - il Manchester United - nella prima gara ufficiale della stagione.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Supercoppa 2016: Real - Siviglia 3-2

Il capocannoniere della UEFA Champions League 2016/17 non potrà essere, per forza di cose, agli stessi livelli della passata stagione, avendo nelle gambe appena tre giorni di allenamento, ma Zinédine Zidane ha scelto di inserirlo tra i convocati per la sfida di Skopje. Autore di due gol contro il Siviglia in Supercoppa UEFA nel 2014, lo scorso anno CR7 aveva saltato la vittoriosa sfida contro gli stessi avversari a causa dell'infortunio subito in finale a UEFA EURO 2016.

Grazie alla doppietta realizzata nel 2014, Ronaldo è già secondo in classifica tra i giocatori che hanno segnato più gol in Supercoppa UEFA e se andasse a bersaglio una volta a Skopje agguanterebbe il primo posto. Una doppietta, invece, gli regalerebbe il primato in solitaria e gli permetterebbe di lasciarsi alle spalle, tra gli altri, giocatori del calibro di Radamel Falcao, Lionel Messi e Gerd Müller.

I migliori marcatori in Supercoppa UEFA

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I grandi gol di Real - United

3 gol

Radamel Falcao (Atlético Madrid 2012)

Terry McDermott (Liverpool 1977)

Lionel Messi (Barcellona 2011: 1 gol; 2015: 2 gol)

François Van der Elst (RSC Anderlecht 1976: 1 gol ; 1978: 2 gol)

Arie Haan (Ajax Amsterdam 1973: 1 gol; RSC Anderlecht 1976: 2 gol)

Robert Resenbrink (RSC Anderlecht 1976: 1 gol; 1978: 2 gol)

Gerd Müller (Bayern Monaco 1976)

Oleg Blokhin (Dynamo Kiev 1975)

2 gol

Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2014)

Yevhen Konoplyanka (Siviglia 2015: 1 gol ;2016: 1 gol)

Pedro (Barcellona 2009: 1 gol; 2015: 1 gol)

José Antonio Reyes (Atlético Madrid 2011: 1 gol; Siviglia 2015: 1 gol)

Renato (Siviglia 2006: 1 gol; 2007: 1 gol)

Djibril Cissé (Liverpool FC 2005)

Mario Jardel (Galatasaray SK 2000)

Alessandro Del Piero (Juventus 1996)