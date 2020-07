Il Beşiktaş Park di Istanbul ospiterà la Supercoppa UEFA del 2019

La Supercoppa UEFA 2019 si giocherà mercoledì 14 agosto di quell'anno al Beşiktaş Park di Istanbul. Calcio d'inizio alle 21.00 CET (ore 22.00 locali)

La partita sarà la prima di Supercoppa UEFA che si giocherà in Turchia, sebbene Istanbul abbia in precedenza ospitato la finale di UEFA Champions League (nel 2005 all'Atatürk Olympic Stadium) e di Coppa UEFA (nel 2009 all'Şükrü Saracoğlu Stadium). Impianto delle partite giocate in casa dal Beşiktaş, lo stadio è stato aperto l'11 aprile 2016.



La decisione è stata presa mercoledì a Nyon durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA.

Istanbul raccoglie l'eredità di Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017) e Tallinn (2018), come sede della Supercoppa UEFA da quando la finale ha smesso di essere giocata nella sua storica sede di Montecarlo. La prossima edizione, che si giocherà mercoledì 15 agosto 2018, si disputerà alla Lilleküla Stadium di Tallinn.