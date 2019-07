Statistiche competizione

Supercoppa UEFA: statistiche di tutti i tempi

• Si sono giocate complessivamente 42 finali di Supercoppa UEFA, delle quali 15 allo Stade Louis II di Montecarlo da quando nel 1998 la partita si è giocata nel campo neutro del Principato con la formula della gara secca. Dal 2013 invece l’evento si è svolto in una città europea diversa ogni anno: Praga nel 2013, Cardiff nel 2014, Tblisi nel 2015, Trondheim nel 2016 e Skopje nel 2017.

• Delle 42 precedenti edizioni, la squadra che ha vinto la Coppa dei Campioni si è imposta 23 volte – più recentemente è toccato al Real Madrid nel 2017. Da quando nel 2000 i vincitori della Coppa UEFA hanno preso parte alla competizione - in seguito al pensionamento della Coppa delle Coppe - sette delle 18 finali sono state vinte dalla squadra che a maggio si era aggiudicata la Coppa UEFA/UEFA Europa League.

• Tenendo in considerazione anche il 2018, la Spagna detiene il record di partecipazioni alla competizione, ovvero 27 (Barcellona 9, Real Madrid 7, Siviglia 5, Atlético Madrid 3, Valencia 2, Real Zaragoza 1). L’Inghilterra è invece a 16 partecipazioni (Liverpool 5, Manchester United 4, Chelsea 3, Nottingham Forest 2, Arsenal 1, Aston Villa 1), tre in più dell’Italia (AC Milan 7, Juventus 2, Inter 1, Parma 1, Lazio 1, Sampdoria 1).

• Con 14 vittorie, i club spagnoli detengono il record di trionfi nella competizione (Barcellona 5, Real Madrid 4, Valencia 2, Atlético 2, Siviglia 1), cinque in più dell’Italia e sette in più dell’Inghilterra.

• Vincendo la coppa nel 2015, il Barcellona ha eguagliato il Milan a quota cinque successi. Nel 2017 il Real Madrid ha vinto la sua quarta Supercoppa UEFA, una in più del Liverpool.

• Sei finali sono state giocate tra due squadre della stessa nazione. Il Milan nel 1990 ha battuto la Sampdoria complessivamente per 3-1 ma perso 2-1 col Parma tre anni dopo. Nel 2006 è invece toccato alla Spagna con la finale tra Barcellona e Siviglia vinta dai Rojiblancos che però hanno perso in altre due occasioni - prima col Real Madrid nel 2014 e poi col Barcellona nel 2015 a Tblisi. Il Real Madrid ha battuto il Siviglia a Trondheim 12 mesi dopo.

• Sette squadre hanno vinto la competizione ai tempi supplementari: Aston Villa (1982, 3-1 contro il Barcellona), Parma (1993, 2-1 contro l'AC Milan), Galatasaray (2000, 2-1 con golden gol contro il Real Madrid CF), Liverpool FC (2005, 3-1 contro il PFC CSKA Moskva) e Barcellona due volte (2009, 1-0 contro l'FC Shakhtar Donetsk, e 2015, 5-4 contro il Siviglia) e Real Madrid (2016, 3-2 contro il Siviglia).

• L'edizione 2013 è stata la prima a concludersi ai calci di rigore, con il Bayern vincitore 5-4 sul Chelsea dopo il 2-2 sul campo.

• Il Barcellona è diventata la prima squadra a segnare cinque gol in una finale singola battendo il Siviglia nel 2015 e superando i quattro rifilati dall'Atletico al Chelsea nel 2012; Liverpool (2001, 2005), Real Madrid (2002), Siviglia (2006) e Milan (2007) hanno tutte segnato tre gol.

• Il successo dell'Atlético del 2012 ha eguagliato la vittoria con tre reti di margine ottenuta dal Sevilla FC sull'FC Barcelona nel 2006.

• Ci sono stati quattro successi 1-0 in Supercoppa UEFA. Chelsea (1998), Lazio (1999) - nelle prime due finali in gara singola - Milan (2003) e Barcellona (2009) le squadre vincitrici.

• Nessuna sfida di Supercoppa UEFA si è mai conclusa sullo 0-0 al termine dei tempi supplementari.

• Le sfide tra squadre dello stesso paese sono state cinque. Il Milan ha battuto 3-1 la Sampdoria nel 1990 ed è stato sconfitto 2-1 dal Parma tre anni più tardi, mentre nel 2006 ad affrontarsi sono state Barcellona e Siviglia e nel 2014 il Real Madrid ha battuto il Siviglia, poi sconfitto anche dal Barcellona l'anno dopo.

• Il gol più veloce in Supercoppa UEFA è stato realizzato nella finale del 2015 quando Ever Banega ha portato in vantaggio il Siviglia al 3' contro il Barcellona.

• Radamel Falcao (2012, Atlético - Chelsea) e Terry McDermott (1977, Liverpool - Amburgo, ritorno) sono gli unici giocatori ad essere andati a segno tre volte in una gara di Supercoppa UEFA. La tripletta di McDermott è stata la più veloce, essendo stata realizzata in 17 minuti a cavallo dell'intervallo.

• Finora, l'unica autorete in una finale di Supercoppa UEFA in gara singola è stata quella di Patrick Paauwe del Feyenoord al 15' della sfida persa 3-1 contro il Real Madrid (2002).

• Il centrocampista del Manchester United Paul Scholes è stato il primo giocatore a venire espulso nella competizione, contro l'FC Zenit nel 2008. quando ha ricevuto il secondo giallo nella partita contro l'FC Zenit del 2008. Rolando e Fredy Guarín del Porto sono stati entrambi espulsi nel 2011.

Storia della competizione

La Supercoppa UEFA, nata nel 1973, non è stata disputata in tre occasioni. Nel 1974, per problemi politici, il Bayern (Repubblica Federale Tedesca) non ha affrontato l'1. FC Magdeburg (Repubblica Democratica Tedesca). Nel 1981, invece, Liverpool e FC Dinamo Tbilisi non sono riuscite a fissare una data per disputare la competizione. Infine, dopo la tragedia dell'Heysel del 29 maggio 1985, Juventus ed Everton FC non hanno disputato la Supercoppa UEFA dello stesso anno.