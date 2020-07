Prosegue il dominio spagnolo in Supercoppa UEFA

La sfida iberica tra Real Madrid e Siviglia a Trondheim ha fatto scrivere l'ennesima pagina di dominio spagnolo in Supercoppa UEFA.

Il numero di partecipazioni di squadre spagnole alla Supercoppa UEFA è così salito a 24 – 13 delle quali sono terminate con una vittoria – al termine dell'incontro di quest'anno, vinto per 3-2 ai supplementari dal Real Madrid. Ecco alcuni dei record che detiene la Spagna.

Maggior numero di vittorie per nazione

Spagna 13

Italia 9

Inghilterra 7

Belgio 3

Olanda 2

Maggior numero di partecipazioni per nazione (2016 compreso)

Spagna 24

Inghilterra 15

Italia 13

Germania 8

Olanda 5

Sfide di Supercoppa UEFA tra due squadre della stessa nazione (2016 compreso)

Spagna 4 (2006, 2014, 2015, 2016)

Italia 2 (1990, 1993)

Maggior numero di vittorie per club

Milan 5

Barcellona 5

Liverpool 3

Real Madrid 2

Ajax 2

Atlético Madrid 2

Juventus 2

Anderlecht 2

Valencia 2

Maggior numero di presenze per club (2016 compreso)

Barcellona 9

Milan 7

Liverpool 5

Real Madrid 5

Siviglia 5

Bayern Monaco 4

Porto 4

Maggior numero di vittorie per giocatore

Paolo Maldini (Milan) 4

Daniel Alves (Siviglia/Barcellona) 4

Maggior numero di presenze per per giocatore in anni diversi*

Paolo Maldini (Milan) 5

Daniel Alves (Siviglia/Barcellona) 5

*Le presenze tra andata e ritorno del format antecedente al 1998 vengono conteggiate come singola presenza