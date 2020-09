Anteprima Bayern-Siviglia: dove guardarla e ultime notizie

Il Bayern affronta il Siviglia in Supercoppa UEFA giovedì 24 settembre alle 21:00 a Budapest. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, le dichiarazioni dei protagonisti e le analisi degli esperti.



Dove guardarla in TV

Fare clic qui per informazioni sui canali che trasmettono la Supercoppa UEFA.

Probabili formazioni

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski

Siviglia: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitić, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos



Le squadre

Bayern

Ranking UEFA: 1°

Ultime cinque partite ufficiali: VVVVV

Acquisti: Leroy Sané (Man. City), Alexander Nübel (Schalke), Tanguy Kouassi (Paris)

2019/20: vincitore di UEFA Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania

Statistiche Supercoppa UEFA: G4 V1 S3

2012/13, V contro Chelsea

2000/01, S contro Liverpool

1975/76, S contro Anderlecht

1974/75, S contro Dynamo Kyiv

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda tutti i gol del Bayern in Champions League 2019/20

Siviglia (ESP)

Ranking UEFA: 8°

Ultime cinque partite ufficiali : VVVVV

Acquisti: Ivan Rakitić (Barcelona), Óscar (Real Madrid), Marcos Acuña (Sporting CP)

2019/20: vincitore UEFA Europa League, 4° in Liga, ottavi di Coppa del Re

Statistiche Supercoppa UEFA: G5 V1 S4

2015/16, S contro Real Madrid

2014/15, S contro Barcellona

2013/14, S contro Real Madrid

2006/07, S contro AC Milan

2005/06, V contro Barcellona

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Tutti gol del Siviglia in Europa League 2020

Precedenti

Le squadre si sono affrontate solo una volta nelle competizioni UEFA, ai quarti di UEFA Champions League 2017/18. Prima di allora, nessuna formazione tedesca aveva mai vinto a Siviglia, sede della gara di andata.

La squadra andalusa si è portata in vantaggio con Pablo Sarabia, ma poi Jesús Navas ha commesso un'autorete e Thiago Alcántara ha suggellato la vittoria degli ospiti. Lo 0-0 al ritorno (nonostante una traversa di Joaquín Correa) ha decretato la qualificazione del Bayern in semifinale.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights quarti di finale: Sevilla - Bayern 1-2

La preparazione delle squadre

A seguire

Tattica

Hans-Dieter Flick dà molta importanza alla condizione atletica, come si è visto in occasione della devastante vittoria sul Barcellona ai quarti nella scorsa UEFA Champions League e non solo. Robert Lewandowski è la stella assoluta della squadra, ma non va trascurata l'importanza di Thomas Müller. Il giocatore copre tutto il campo, chiama il pressing e crea spazi per gli esterni, in modo da essere sempre in superiorità numerica. La linea difensiva sembra troppo alta, ma il rischio è calcolato.

Jordan Maciel, reporter Bayern

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights 2019: Liverpool - Chelsea 2-2 (5-4 dcr)

Julen Lopetegui schiera un 4-3-3 che diventa velocemente un 4-5-1 in fase di non possesso. La sua squadra ama giocare con intensità, pressando alto e dando la caccia agli avversari che provano a impostare la manovra dalle retrovie. In avanti, sarà principalmente Jesús Navas a spingere sulla fascia di competenza, ora che Sergio Reguilón è tornato al Real Madrid, mentre il figliol prodigo Ivan Rakitić tesserà le trame a centrocampo dopo la partenza di Éver Banega.

Joe Walker, reporter Siviglia

Dai ritiri

Julen Lopetegui, allenatore Siviglia: "Il Bayern ha un allenatore che merita applausi per come è riuscito a gestire la squadra e a cambiarne le sorti, dandole un'identità forte e puntando molto sul lavoro di squadra. È molto difficile fare quello che ha fatto: la squadra sa esattamente come giocare, come attaccare e come difendere. Affrontiamo i più forti del mondo in questo momento, ma non vogliamo fare semplicemente da sparring partner".

Altre dichiarazioni a seguire

Prossima tappa

Bayern e Siviglia parteciperanno al sorteggio di UEFA Champions League del 1° ottobre ad Atene. Tuttavia, potranno affrontarsi solo nei turni successivi perché sono entrambe in fascia 1.