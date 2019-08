Anteprima Supercoppa: Liverpool - Chelsea

• La prima sfida di Supercoppa UEFA tutta inglese si disputa a Istanbul

Probabili formazioni

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Keïta; Mané, Firmino, Salah

Indisponibili: Alisson (polpaccio), Clyne (ginocchio), Lovren (indisposizione)

In dubbio: nessuno

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri; Jorginho, Kovačić; Pulišić, Barkley, Pedro; Giroud

Out: Hudson-Odoi (tendine d’Achille), Lofuts-Cheek (tendine d’Achille), James (caviglia)

Doubtful: Kanté (ginocchio), Rüdiger (ginocchio), Willian (adduttori)

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool

Istanbul è speciale per ogni tifoso del Liverpool. Nessuno dimentica il 2005, ma siamo persone diverse da allora – siamo la squadra del 2019/20, una grande squadra! Vogliamo giocare e speriamo che questo posto diventi speciale anche per questo gruppo di giocatori. C’è una grande comunità di tifosi del Liverpool a Istanbul e questo è speciale per noi.

Frank Lampard, allenatore Chelsea

Sono ottimista perché ho fiducia nei giocatori e nel fatto che siamo qui perché lo meritiamo. Sono consapevole della forza dei nostri avversari, che hanno vinto con merito la Champions League, hanno un allenatore fantastico e un grande gruppo di giocatori, ma se diamo il massimo possiamo vincere questa partita. Per un club come il Chelsea è importante dare sempre il massimo e provare a vincere. Siamo consapevoli di questo.

Risultati pre-campionato e inizio stagione ufficiale

Liverpool

11/07: V 6-0 contro il Tranmere Rovers (t)

14/07: V 3-1 contro il Bradford City (n)

20/07: S 2-3 contro il Borussia Dortmund (n)

21/07: S 1-2 contro il Siviglia (n)

25/07: P 2-2 contro lo Sporting CP (n)

28/07: S 0-3 contro il Napoli (n)

31/07: S 3-1 contro il Lione (n)

04/08: P 1-1 (sconfitta 4-5 dcr) contro il Manchester City (n), FA Community Shield

09/08: V 4-1 contro il Norwich City (c), Premier League

Chelsea

10/07: P 1-1 contro il Bohemians (t)

13/07: V 4-0 contro il St Patrick's Athletic (t)

19/07: S 0-1 contro il Kawasaki Frontale (n)

23/07: V 2-1 contro il Barcellona (n)

28/07: V 4-3 contro il Reading (t)

31/07: V 5-3 contro il Salisburgo (t)

03/08: P 2-2 contro il Borussia Mönchengladbach (t)

11/08: S 4-0 contro il Manchester United (t), Premier League

Lo sapevi?

Finora, le edizioni della Supercoppa UEFA disputate da due connazionali erano state sette: due fra squadre italiane e cinque fra spagnole (quattro dal 2014); la più recente è stata quella dell'anno scorso vinta dall'Atlético contro il Real Madrid. Clicca qui per ulteriori statistiche e per visualizzare la storia della partita.