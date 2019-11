Statistiche Supercoppa: Liverpool - Chelsea

Per la prima volta, la Supercoppa UEFA sarà disputata da due squadre inglesi: Liverpool e Chelsea, che si affrontano al Beşiktaş Park di Istanbul.

• Il Liverpool, che si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni a Madrid a giugno, disputa la Supercoppa UEFA per la sesta volta e cerca di vincerla per la quarta.

• Il Chelsea è alla quarta Supercoppa UEFA; dopo aver vinto la prima nel 1998 ha subito due sconfitte.

• Chiunque trionfi a Istanbul, l'Inghilterra vincerà la sua ottava Supercoppa UEFA e rimarrà terza dietro Spagna (15) e Italia (nove). L'ultima squadra inglese a vincere è stata il Liverpool nel 2005: da allora, i club di Premier League hanno subito quattro sconfitte, tra cui quelle del Chelsea nel 2012 e nel 2013.

• Sarà anche la prima volta che una squadra spagnola non vince la Supercoppa UEFA dal 2013, quando il Bayern Monaco ha battuto il Chelsea ai rigori a Praga.

• Finora, le edizioni della Supercoppa UEFA disputate da due connazionali erano state sette: due fra squadre italiane e cinque fra spagnole (quattro dal 2014); la più recente è stata quella dell'anno scorso vinta dall'Atlético contro il Real Madrid.

L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp Getty Images

Curriculum in Supercoppa UEFA

Liverpool

• Il bilancio dei Reds in Supercoppa UEFA è V3 S2:

1977 V 7-1 contro Hamburg (1-1 t, 6-0 c)

1978 S 3-4 contro Anderlecht (1-3 t, 2-1 c)

1984 S 0-2 contro Juventus

2001 V 3-2 contro Bayern München

2005 V 3-1 contro CSKA Moskva (dts)

• Il Liverpool ha vinto nel 1977 e nel 2005 da campione d'Europa (dopo aver eliminato il Chelsea in quest'ultima semifinale) e nel 2001 da detentore della Coppa UEFA, mente ha perso nel 1978 e nel 1984 da detentore della Coppa dei Campioni.

• Il 6-0 nella gara di ritorno contro l'Amburgo nel 1977 ha eguagliato il margine di vittoria più ampio in Supercoppa UEFA, ottenuto dall'Ajax contro il Milan nel 1973. La tripletta di Terry McDermott contro l'Amburgo è una delle due finora registrate nella competizione; l'altra è stata opera di Radamel Falcao nell'incontro tra Atlético e Chelsea del 2012.

• Con una vittoria, il Liverpool raggiungerebbe il Real Madrid a quattro Supercoppe, piazzandosi a una lunghezza da Barcellona e Milan.

Chelsea

• Il Chelsea partecipa alla Supercoppa UEFA per la quarta volta e ha un bilancio di V1 S2:

1998 V 1-0 contro Real Madrid

2012 S 1-4 contro Atlético Madrid

2013 S 2-2 dts, 4-5 rig. contro Bayern München

• Il Chelsea ha vinto la Supercoppa UEFA nel 1998 dopo aver alzato la Coppa delle Coppe UEFA. Ha perso nel 2012 da detentore della UEFA Champions League e nel 2013 da detentore della UEFA Europa League.

• Frank Lampard, attuale tecnico del Chelsea, era capitano in occasione della sconfitta contro l'Atlético nel 2012 e contro il Bayern un anno dopo. César Azpilicueta è rimasto in panchina in occasione della sfida contro i bavaresi.

• In caso di successo a Istanbul, i Blues diventerebbero la decima squadra a vincere più Supercoppe UEFA.

Precedenti



• Questo sarà l'11esimo confronto fra le due squadre nelle competizioni UEFA, sempre dal 2005 in poi e sempre in UEFA Champions League. Il bilancio è di due vittorie Liverpool, tre del Chelsea e cinque pareggi; solo una di queste sfide è stata vinta con più di un gol di scarto.

• Le squadre si sono affrontate per la prima volta nelle semifinali di UEFA Champions League 2004/05, vinte dal Liverpool con un solo gol di Luis García al 4' della gara di ritorno ad Anfield. I Reds hanno poi battuto il Milan nella rocambolesca finale di Istanbul.

• Dopo due pareggi a reti inviolate nella fase a gironi dell'edizione successiva, le squadre hanno rispettivamente vinto in casa per 1-0 nelle semifinali del 2006/07, ma il Liverpool si è imposto 4-1 ai rigori davanti al suo pubblico. In finale, i Reds hanno ritrovato il Milan, che però ha vinto 2-1 ad Atene.

• Il Chelsea ha raggiunto la prima finale di UEFA Champions League grazie a una vittoria ai supplementari contro il Liverpool nelle semifinali del 2007/08. Dopo un 1-1 all'andata ad Anfield, la formazione londinese ha vinto 3-2 ai supplementari a Stamford Bridge, con secondo gol di Lampard su rigore. L'attuale tecnico del Chelsea è andato a segno anche in finale contro il Manchester United a Mosca, ma la sua squadra si è arresa 6-5 ai rigori dopo un 1-1.

• Lampard ha segnato anche nella sfida più recente tra le due squadre in Europa, ovvero il ritorno dei quarti del 2008/09. Il Chelsea ha vinto all'andata ad Anfield per 3-1 – unico confronto diretto con più di un gol di scarto – e ha pareggiato 4-4 a Londra, con terzo e quarto gol di Lampard. In semifinale, i Blues si sono arresi al Barcellona per i gol in trasferta.

• Nelle 181 sfide complessive tra i due club, il Liverpool ha collezionato 77 vittorie, contro le 63 del Chelsea e 41 pareggi. Nel 2018/19, il Chelsea ha vinto 2-1 ad Anfield al terzo turno di Coppa di Lega grazie alle reti di Emerson Palmieri ed Eden Hazard; in Premier League, la gara a Stamford Bridge è terminata 1-1, mentre il Liverpool ha vinto in casa con reti di Sadio Mané (51') e Mohamed Salah (53').

• Per quanto riguarda le coppe nazionali, il Chelsea ha battuto il Liverpool per 3-2 ai supplementari in finale di Coppa di Lega 2004/05 – primo trofeo di José Mourinho sulla panchina dei Blues – e per 2-1 in finale di FA Cup a maggio 2012. Lampard ha disputato entrambe le gare, mentre il Liverpool ha schierato Jordan Henderson nell'ultima occasione.

Forma

Liverpool



• Il Liverpool si è qualificato vincendo la sua sesta Coppa dei Campioni nel 2018/19. Nella nella seconda finale tutta inglese, i Reds hanno battuto il Tottenham per 2-0 all'Estadio Metropolitano di Madrid il 1° giugno, grazie alle reti di Mohamed Salah (su rigore) e Divock Origi.

• Con questo risultato sono salite a sei le partite senza sconfitte dei Reds contro club inglesi (V4 P2) dalla sconfitta per 3-1 per mano del Chelsea nell'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League dell'aprile 2009. Il Liverpool ha vinto otto delle 21 partite contro connazionali in competizioni UEFA (P8 S5), e vince da tre partite dopo le vittorie su Manchester City in casa (3-0) e in trasferta (2-1) nei quarti di UEFA Champions League del 2017/18.

• Il bilancio del Liverpool nella passata edizione di UEFA Champions League è stato V8 P1 S4 GF24 GS12. Il club inglese ha vinto cinque delle ultime sei partite europee (S1).

• I Reds tuttavia hanno perso sei delle ultime nove partite UEFA giocate fuori dall'Inghilterra – ma hanno vinto tre delle ultime quattro.

• Istanbul fa parte della storia dei Reds; all'Atatürk Olympic Stadium, il Liverpool ha vinto ai rigori la finale di UEFA Champions League del 2005 dopo essere andato sotto di tre gol. I Reds però non hanno mai vinto una partita nella metropoli turca: nelle cinque visite a Istanbul sono arrivate tre sconfitte e due pareggi.

• Il Liverpool ha perso 2-1 col Beşiktaş all'Inönü Stadium - impianto demolito per costruire il Beşiktaş Park - nella fase a gironi 2007/08 di UEFA Champions League. Gli inglesi hanno perso ai rigori in trasferta col Beşiktaş nei sedicesimi di UEFA Europa League 2014/15 dopo che entrambe le squadre avevano vinto 1-0 in casa.

• Il bilancio del Liverpool ai rigori in competizioni UEFA è V3 S1:

4-2 - Roma, finale Coppa dei Campioni 1983/84

3-2 - AC Milan, finale UEFA Champions League 2004/05

4-1 - Chelsea, semifinale UEFA Champions League 2006/07

4-5 - Beşiktaş, sedicesimi di finale UEFA Europa League 2014/15

Frank Lampard was a UEFA Champions League winner with Chelsea in 2012 ©Getty Images

Chelsea



• I Blues hanno vinto la UEFA Europa League nel 2018/19, battendo l'Arsenal per 4-1 nella prima finale tutta inglese della competizione dopo quella di Coppa UEFA del 1972 che ha visto il Tottenham imporsi sui Wolves. Eden Hazard (doppietta), Olivier Giroud e Pedro Rodríguez sono andati in rete al Baku Olympic Stadium, e con questa vittoria il Chelsea si è aggiudicato la sua seconda UEFA Europa League dopo quella del 2013, vinta nell'altra unica partecipazione alla competizione.

• Il Chelsea è rimasto imbattuto in Europa nella passata stagione, vincendo il titolo con uno score da record di 12 vittorie, 3 pareggi, 36 gol fatti e 10 subiti. L'ultima sconfitta a livello europeo risale a quella in casa del Barcellona del marzo 2018 nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League (0-3).

• Il club di Londra ha segnato tre o più gol in cinque delle ultime otto partite europee. Con i 36 gol fatti nella passata edizione di UEFA Europa League, il Chelsea è arrivato a un gol di distanza dal record della competizione stabilito dal Porto nel 2010/11.

• Il bilancio del Chelsea contro club inglesi in Europa è V7 P7 S4. Il successo sull'Arsenal ha interrotto la striscia di tre partite senza vittorie (P1 S2) da quella per 3-1 in casa del Liverpool nel 2009.

• Il Chelsea ha giocato tre partite in competizioni UEFA a Istanbul (V1 P1 S1) ma non ha mai calcato il terreno del Beşiktaş Park. I Blues hanno affrontato il Beşiktaş nella fase a gironi 2003/04 di UEFA Champions League - con entrambe le partite finite con vittorie per 2-0 in trasferta - ma la compagine di Istanbul ha giocato in casa quella partita a Gelsenkirchen.

• Un 5-0 in casa del Galatasaray nella prima fase a gironi dell'ottobre 1999, rimane ancora oggi la vittoria più ampia (in condivisione) in trasferta del Chelsea in UEFA Champions League.

• Il bilancio del Chelsea ai rigori in competizioni UEFA è V2 S3:

1-4 - Liverpool, semifinale UEFA Champions League 2006/07

5-6 - Manchester United, finale UEFA Champions League 2007/08

4-3 - Bayern München, finale UEFA Champions League 2011/12

4-5 - Bayern München, Supercoppa UEFA 2013

4-3 - Eintracht Frankfurt, semifinale UEFA Europa League 2018/19

Collegamenti e curiosità

• Da giocatore del Chelsea, Lampard ha segnato sette gol in 39 partite contro il Liverpool. Il suo bilancio contro la formazione del Merseyside coi Blues è stato V18 P8 S13.

• Salah è passato al Chelsea dal Basel nel gennaio 2014 dopo aver segnato alla formazione inglese nelle due gare della fase a gironi di quella stagione di UEFA Champions League, col Basel vincente in entrambe le gare. L'egiziano era andato in gol col Basel nel ritorno della semifinale del 2012/13 vinta dal Chelsea per 3-1. Col Chelsea, Salah ha giocato appena 19 partite in tutte le competizioni, segnando due gol prima di trasferirsi alla Fiorentina nel gennaio 2015.

• Compagni di nazionale:

Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Jordan Henderson e Ross Barkley, Danny Drinkwater, Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham (Inghilterra)

Alisson Becker, Fabinho, Roberto Firmino & Willian (Brasile)

Dejan Lovren & Mateo Kovačić (Croazia)

Simon Mignolet, Divock Origi & Michy Batshuayi (Belgio)

• Ex compagni di club:

Mohamed Salah e Emerson Palmieri, Antonio Rüdiger (Roma 2015–17)

Alisson Becker e Emerson Palmieri (Roma 2016–18)

Alisson Becker e Antonio Rüdiger (Roma 2016/17)

Mohamed Salah e Marcos Alonso (Fiorentina 2015)

Fabinho e Tiémoué Bakayoko (Monaco 2014–17)