Vigilia Supercoppa: Real Madrid - Atlético Madrid

Real Madrid e Atlético si affrontano per la Supercoppa UEFA

E' la prima finale tra due squadre della stessa città

Griezmann disponibile per l'Atlético

Il Real Madrid cerca la terza vittoria di fila

Szymon Marciniak arbitrerà la sfida a Tallinn

IL PRE-PARTITA IN DIRETTA DA TALLINN

Probabili formazioni

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Bale, Benzema, Asensio.

Indisponibili: Vallejo (problema muscolare), Odriozola (adduttore)

In dubbio: nessuno

Atlético Madrid: Oblak; Juanfran, Godín, Giménez, Filipe Luís; Koke, Saúl, Rodrigo; Lemar, Griezmann, Costa.

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Dove guardare la partita

Julen Lopetegui, allenatore Real Madrid

"Ci prepariamo per la stagione e adesso abbiamo una finale. Ovviamente vogliamo vincerla. Ci siamo preparati bene e vogliamo conquistare un trofeo contro un'ottima squadra che ci farà sudare. Zidane ha fatto un grande lavoro qui ma noi pensiamo al futuro e a come vincere altri trofei. Non possiamo fermarci a pensare al passato. Gareth [Bale] è un giocatore che amiamo avere qui, si allena in modo sensazionale da quando sono arrivato. E' molto motivato. Per noi è un giocatore molto importante. Ci piace il suo approccio, il suo impegno, la sua voglia. So chi giocherà domani ma non ve lo dirò adesso! Benzema ha già fatto vedere tutta la sua classe. Ha avuto un grande approccio sin dal primo giorno che sono arrivato. Sarà una gara dura sul piano fisico e tattico".

Diego Simeone, allenatore Atlético

"I giocatori vogliono venire qui, e i giovani vogliono restarci – guardate Lucas, Saúl, Koke, Thomas e Giménez. Stano crescendo qui e la squadra cresce con loro. Sono arrivati grandi giocatori e lavoriamo duramente per continuare a essere competitivi e crescere. Il calcio è uno sport meraviglioso. Puoi vincere in molti modi, non ce n'è uno giusto e uno sbagliato. La Francia ha vinto i Mondiali con caratteristiche simili alle nostre. Senza il lavoro non si migliora. Noi abbiamo un'idea chiara – con giocatori più forti la nostra struttura migliorerà, ma noi vogliamo crescere come collettivo. E' stata un'estate dura. Siamo felici che tanti nostri giocatori abbiano partecipato ai Mondiali ma poi sono tornati tardi. Griezmann, Lucas e Lemar sono tutti rientrati da campioni del mondo, li spingerà a cercare altre vittorie. Le differenze tra me e Lopetegui? Lo stile è diverso. Adesso pressano alto e vogliono controllare il gioco nella metà campo avversaria. La filosofia di Lopetegui era questa con la Spagna e sarà la stessa con il Real Madrid".

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Joe Walker, esperto di calcio spagnolo (@UEFAcomJoeW)

Ancora una volta, il Real Madrid si trova disputare la Supercoppa UEFA, anche se in circostanze del tutto nuove dopo l'addio di Zinédine Zidane e Cristiano Ronaldo. Sarà interessante vedere se Julen Lopetegui abbia già trasmesso le sue idee al Real e se i nuovi acquisti di Diego Simeone si siano ambientati bene in squadra. I colchoneros, inoltre, hanno voglia di rivincita, perché il Real Madrid è l'unica squadra che li ha eliminati nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea dal 2013 in poi.

Daniel Thacker, inviato (@UEFAcomDanT)

Tallinn e lo stadio Lillekülla Stadium sono a circa 4000 kilometri da Madrid e hanno l'onore di ospitare il primo derby di Supercoppa UEFA. Se la gara dovesse seguire il copione delle ultime finali di UEFA Champions League, dovrebbe finire 1-1 dopo i tempi regolamentari. Tuttavia, i nuovi giocatori e la propensione del torneo ai colpi di scena complicano ogni previsione, anche per due squadre che si conoscono molto bene.

Risultati nel precampionato

Real Madrid

31/07: Manchester United - Real Madrid 2-1 (Miami, Stati Uniti)

04/08: Real Madrid - Juventus 3-1 (Landover, Stati Uniti)

07/08: Real Madrid - Roma 2-1 (East Rutherford, Stati Uniti)

11/08: Real Madrid - AC Milan 3-1 (Madrid, Spagna)

Atlético Madrid

26/07: Atlético - Arsenal 1-1, 3-1 rig. (Singapore)

30/07: Paris - Atlético 3-2 (Singapore)

05/08: Stuttgart - Atlético 1-1 (Stoccarda, Germania)

08/08: Cagliari - Atlético 0-1 (Cagliari)

11/08: Atlético - Inter 0-1 (Madrid, Spagna)

Lo sapevi?

• Il Real Madrid può diventare la prima squadra a vincere tre Supercoppe UEFA consecutive, ma l'Atlético ne ha vinte due su due. Maggiori informazioni nella pagina della partita.