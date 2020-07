Statistiche Supercoppa UEFA: Real Madrid - Atlético

La Supercoppa UEFA 2018 vede scendere in campo Real Madrid e Atlético Madrid a Tallinn, che daranno vita al primo derby nella storia della competizione.

• Al termine della stagione 2017/18, il Real Madrid è diventato la prima squadra a vincere tre UEFA Champions League consecutive, nonché la prima ad aggiudicarsi tre Coppe dei Campioni consecutive per due volte. Ora, le merengues provano a scrivere un altro capitolo di storia diventando la prima formazione a vincere tre Supercoppe UEFA di fila. Con una vittoria nella capitale estone, eguaglierebbero anche il record di cinque titoli detenuto da Milan e Barcellona.

• L'Atlético, però, non ha mai perso in questa competizione, trionfando nel 2010 e nel 2012.

• Qualunque squadra vinca a Tallinn, la Spagna si aggiudicherà la quinta Supercoppa UEFA consecutiva (otto nelle ultime nove). L'ultima sconfitta di una squadra di Liga contro una non spagnola è stata quella del Siviglia contro il Milan nel 2007.

• Con questo trionfo, la Spagna salirà a 15 Supercoppe UEFA vinte; seguono l'Italia con nove e l'Inghilterra con sette.

• Si tratta della settima Supercoppa UEFA tra due squadre dello stesso paese, la quinta fra spagnole. Inoltre, è il quarto confronto tra due squadre di Liga in cinque anni.

Real Madrid e Atlético: flashback della Supercoppa

Curriculum in Supercoppa UEFA

Real Madrid

• Il Real Madrid partecipa per la settima volta alla Supercoppa UEFA (V4 S2); dopo aver perso le prime due, ne ha vinte quattro.

• Elenco completo dei risultati:

1998: Chelsea - Real Madrid 1-0 (Poyet 83')

2000: Real Madrid - Galatasaray 1-2 dts (Raúl 79'; Jardel 41' rig. 102')

2002: Real Madrid - Feyenoord 3-1 (Paauwe aut. 15', Roberto Carlos 21', Guti 60'; Van Hooijdonk 56')

2014: Real Madrid - Sevilla 2-0 (Ronaldo 30' 49')

2016: Real Madrid - Sevilla 3-2 dts (Asensio 21', Ramos 90'+3, Carvajal 119'; Vázquez 41', Konoplyanka 72' rig.)

2017: Real Madrid - Manchester United 2-1 (Casemiro 24', Isco 52'; Lukaku 62')

• Nel 2017, il Real Madrid è diventato la prima squadra a vincere due Supercoppe UEFA consecutive dopo l'AC Milan nel 1989 e 1990. Quest'anno può diventare la prima a conquistarne tre di fila.

• Il Real ha vinto quattro Supercoppe UEFA: solo Milan e Barcellona ne hanno vinte di più, cinque.

Atlético

• L'Atlético è alla terza partecipazione in Supercoppa UEFA, sempre negli ultimi nove anni.

• L'Atlético ha conquistato due successi su due, sempre a Montecarlo:

2010: Internazionale - Atlético 0-2 (Reyes 62', Agüero 83')

2012: Chelsea - Atlético 1-4 (Cahill 75'; Falcao 6' 19' 45', Miranda 60')

• L'Atlético può diventare la prima squadra a collezionare tre vittorie su tre. Attualmente è a pari merito con Anderlecht, Juventus e Valencia con due su due.

Precedenti

• Questo sarà il decimo confronto tra le due squadre. Gli altri nove risalgono alla Coppa dei Campioni, comprese le finali di UEFA Champions League 2014 e 2016 vinte dalla merengues. Il Real ha sempre avuto la meglio, anche nelle sfide con gare di andata e ritorno.

• La sfida più recente risale alle semifinali di UEFA Champions League 2016/17, vinte dal Real Madrid con un 4-2 complessivo.

• Nella gara di andata, il Real Madrid si è portato saldamente al comando grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo (10', 73' e 86').

• Formazioni al Santiago Bernabéu, 2 maggio 2017:

Real Madrid: Navas, Carvajal (Nacho 46'), Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos, Isco (Asensio 68'), Benzema (Vázquez 77'), Ronaldo.

Atlético: Oblak, Lucas, Savić, Godín, Filipe Luís, Koke, Gabi, Saúl (Gaitán 58'), Carrasco (Correa 68'), Griezmann, Gameiro (Torres 57').

• Al ritorno, l'Atlético ha sfiorato una clamorosa rimonta segnando subito con Saúl Ñíguez (12') e Antoine Griezmann (16' rig.), ma il gol di Isco a 3' dall'intervallo ha spianato la strada alle merengues.

Highlights: guarda l'ultima sfida europea tra Atlético e Real Madrid

• Formazioni del 10 maggio 2017 (ultima partita europea dell'Atlético al Vicente Calderón):

Atlético: Oblak, Giménez (Partey 56'), Savić, Godín, Filipe Luís, Koke (Correa 76'), Gabi, Saúl, Carrasco, Griezmann, Torres (Gameiro 56').

Real Madrid: Navas, Danilo, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro (Vázquez 77'), Modrić, Kroos, Isco (Morata 88'), Benzema (Asensio 76'), Ronaldo.

• La prima sfida tra le due squadre a livello internazionale risale alle semifinali di Coppa dei Campioni 1958/59. Il Real ha vinto la gara di andata in casa per 2-1 con gol di Héctor Rial (15') e Ferenc Puskás (rig. 33') dopo quello di Chuzo al 13'. L'Atlético si è imposto al ritorno grazie a una rete di Enrique Collar al 43'.

• Nella gara di ripetizione giocata sei giorni più tardi a Saragozza, il gol di Alfredo Di Stéfano in avvio è stato vanificato dal pareggio di Collar, ma Puskás ha firmato il 2-1 a 3' dall'intervallo e ha portato il Real alla quarta finale consecutiva.

• La sfida europea successiva è arrivata 55 anni dopo a Lisbona, nella prima finale di Coppa dei Campioni con due squadre della stessa città. L'Atlético si è portato in vantaggio al 36' con Diego Godín, ma Sergio Ramos ha pareggiato nel recupero (90'+3). Ai supplementari, il Real ha dilagato con Gareth Bale (110'), Marcelo (118') e Ronaldo (rig. 120').

• Formazioni all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica:

Real Madrid: Casillas, Carvajal, Varane, Ramos, Fábio Coentrão (Marcelo 59'), Khedira (Isco 59'), Modrić, Di María, Bale, Benzema (Morata 79'), Ronaldo.

Atlético: Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luís (Alderweireld 83'), Tiago, Koke, Gabi, Raúl García (Sosa 66'), Villa, Diego Costa (Adrián López 9').

• Le merengues si sono imposte anche ai quarti di finale del 2014/15 grazie a un solo gol di Javier Hernández sul finire del ritorno al Santiago Bernabéu.

Guarda il trionfo del Real Madrid in UEFA Champions League nel 2016

• Madrid e Atlético hanno raggiunto la finale anche nel 2015/16. Dopo il gol di apertura di Ramos al 15' e un rigore sbagliato da Griezmann al 48', Yannick Carrasco ha firmato il pareggio a 11' dalla fine.

• La gara si è conclusa ai rigori. Dopo le trasformazioni di Lucas Vázquez, Marcelo, Bale e Ramos per il Real e Griezmann, Gabi e Saúl per l'Atlético, Juanfran ha colpito la base del palo sul quarto tiro, lasciando a Ronaldo il compito di suggellare l'11esimo trionfo del Real Madrid.

• Formazioni a San Siro, 28 maggio 2016:

Real Madrid: Navas, Carvajal (Danilo 52'), Ramos, Pepe, Marcelo, Casemiro, Kroos (Isco 72'), Modrić, Bale, Benzema (Vázquez 77'), Ronaldo.

Atlético: Oblak, Juanfran, Godín, Savić, Filipe Luís (Lucas Hernández 109'), Gabi, Augusto Fernández (Carrasco 46'), Koke (Partey 116'), Saúl, Griezmann, Torres.

• Le squadre si sono affrontate 206 volte tra campionato, Coppa del Re e Supercoppa spagnola, con 103 vittorie del Real, 51 dell'Atlético e 52 pareggi. L'Atlético ha perso solo una delle ultime 12 partite a livello nazionale dopo la sconfitta in finale di UEFA Champions League 2014, registrando cinque vittorie e sei pareggi.

• Entrambi i confronti in Liga del 2017/18 sono finiti in parità. Dopo lo 0-0 del 18 novembre 2017, le squadre hanno pareggiato 1-1 al Bernabéu l'8 aprile con gol di Ronaldo (53') e Griezmann (57').

Storia della partita

Guarda il trionfo del Real Madrid in UEFA Champions League nel 2017

Real Madrid

• Il Real Madrid si è qualificato in Supercoppa UEFA per il terzo anno consecutivo grazie alla vittoria della UEFA Champions League 2017/18 con un 3-1 sul Liverpool. A segno Karim Benzema e Gareth Bale (2).

• Il bilancio europeo delle merengues nella scorsa stagione è stato di V10 P2 S2 GF35 GS17.

• Il Real Madrid ha sempre segnato nelle ultime 30 partite europee.

• Cristiano Ronaldo è stato capocannoniere della UEFA Champions League 2017/18 con 15 gol, aggiudicandosi questo titolo per la sesta stagione consecutiva (la settima in totale). Inoltre, è l'unico ad aver superato questa cifra, mettendo a segno 17 gol nel 2013/14 e 16 nel 2015/16. Il neo juventino è diventato il primo a segnare in tutte e sei le partite del girone, per un totale di nove marcature. Inoltre, ha segnato in entrambe le gare degli ottavi e dei quarti, ma non è andato a segno in semifinale e in finale.

• Il bilancio del Real Madrid in 22 gare europee contro squadre spagnole è V12 P6 S4 GF45 GS21. La sconfitta nel 2017 al ritorno contro l'Atlético ha messo fine a un'imbattibilità contro le squadre di Liga in Europa che durava da otto gare (sei anni).

• Il bilancio del Real ai calci di rigore nelle competizioni europee è:

5-3 contro Club Atlético de Madrid, finale di UEFA Champions League 2015/16

1-3 contro FC Bayern München, semifinale di UEFA Champions League 2011/12

3-1 contro Juventus, secondo turno di Coppa dei Campioni 1986/87

5-6 contro FK Crvena zvezda, quarti di Coppa delle Coppe 1974/75

Guarda la vittoria dell'Atlético in finale di UEFA Europa League

Atlético Madrid

• L'Atlético ha vinto la UEFA Europa League per la terza volta nel 2017/18, battendo il Marsiglia per 3-0 a Lione con due gol di Griezmann e uno di Gabi.

• La squadra di Diego Simeone era passata in UEFA Europa League dopo il terzo posto nel girone di UEFA Champions League: era la prima volta dal 2013/14 che non raggiungeva almeno i quarti. Tutte e quattro le edizioni di Champions League si sono concluse con una sconfitta contro il Real Madrid.

• Il bilancio europeo dell'Atlético nel 2017/18 è stato di V8 P5 S2 GF25 GS8.

• Griezmann ha segnato cinque degli ultimi otto gol europei dell'Atlético.

• Il bilancio dell'Atlético ai calci di rigore nelle competizioni UEFA è V2 S4:

6-7 contro Derby, secondo turno di Coppa UEFA 1974/75

1-3 contro Fiorentina, primo turno di Coppa UEFA 1989/90

1-3 contro Villarreal, finale di Coppa UEFA Intertoto 2004

3-2 contro Leverkusen, ottavi di UEFA Champions League 2014/15

8-7 contro PSV Eindhoven, ottavi di UEFA Champions League 2015/16

3-5 contro Real Madrid, finale di UEFA Champions League 2015/16

Highlights: i precedenti tra Real Madrid e Atlético

Allenatori e giocatori: incroci

• Julen Lopetegui, neoallenatore del Real Madrid, è stato portiere delle merengues dal 1985 al 1991, collezionando una sola presenza in un 3-3 in casa dell'Atlético alla fine della stagione 1989/90.

• È stata una delle 14 volte che Lopetegui ha incrociato l'Atlético da giocatore, con un bilancio di V5 P4 S5.

• Lopetegui ha allenato il Real Madrid Castilla nel 2008/09, collezionando due pareggi contro l'Atlético B. Inoltre, ha affrontato una squadra spagnola quando allenava il Porto nel 2014/15, vincendo entrambe le gare contro l'Athletic Club nella fase a gironi di UEFA Champions League.

• Il bilancio di Simeone da giocatore contro il Real con Siviglia, Atlético e Lazio è stato di V1 P2 S8 fra tutte le competizioni. L'ex centrocampista ha anche segnato un gol nella gara persa 4-2 dall'Atlético il 5 novembre 1994.

• L'argentino ha avuto un bilancio nettamente migliore da allenatore, avendo perso solo due delle ultime 16 sfide contro il Real Madrid (la finale di UEFA Champions League 2016 è considerata pareggio): in totale, le statistiche dicono V8 P9 S8.

• Thibaut Courtois, neoacquisto del Real Madrid, ha passato tre anni in prestito all’Atlético (2011-2014), collezionando 111 presenze. Con i colchoneros ha vinto la UEFA Europa League nel 2012, la Coppa del Re un anno dopo (battendo il Real Madrid in finale al Bernabéu) e il campionato 2013/14, arrivando anche in finale di UEFA Champions League ma arrendendosi proprio alle merengues.

• Antonio Adán è stato al Real Madrid dal 1997 al 2013, ma ha collezionato solo sette presenze in prima squadra prima di trasferirsi a Cagliari.

• Con la Francia, Varane ha battuto la Croazia di Modrić per 4-2 in finale di Coppa del Mondo FIFA a Mosca il 15 luglio. I transalpini hanno schierato anche due giocatori dell’Atlético, Griezmann (autore del secondo gol) e Lucas Hernández, mentre Thomas Lemar è rimasto in panchina.

• Juanfran è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, collezionando sei presenze in prima squadra dal 2003 al 2005.

• Con la nazionale spagnola, Isco, Nacho, Dani Carvajal e Koke hanno vinto il Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2013.

• Marco Asensio, Dani Ceballos, Rodri e Saúl Ñíguez hanno raggiunto la finale del Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2017.

• Compagni di nazionale:

Marcelo, Casemiro e Filipe Luís (Brasil);

Raphaël Varane e Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Thomas Lemar (Francia);

Nacho, Isco, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Marco Asensio, Lucas Vázquez e Diego Costa, Juanfran, Saúl Ñíguez, Koke (Spagna);

Luka Modrić, Mateo Kovačić (Croazia);

Marco Asensio, Rodri e Saúl Ñíguez (Spagna Under 21)

• Griezmann ha segnato quattro gol nelle ultime otto presenze contro il Real, compreso quello nell'1-1 dello scorso aprile al Bernabéu.

• Ramos è stato espulso due volte contro l'Atlético: nell'1-1 in Liga del 1° ottobre 2006 e nella gara vinta 3-2 in campionato a novembre 2009.

Ultime notizie

Real Madrid (ESP)

• Trasferimenti estivi

Arrivi: Vinícius Júnior (Flamengo), Andriy Lunin (Zorya Luhansk), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Thibaut Courtois (Chelsea)

Partenze: Omar Mascarell (Schalke), Cristiano Ronaldo (Juventus), Achraf Hakimi (Dortmund, prestito), Kovačić (Chelsea, prestito)

• Sei attuali giocatori del Real Madrid sono in lizza per i premi per ruolo in UEFA Champions League 2017/18. Il 9 agosto è stata annunciata la lista dei tre candidati finali per ogni categoria. In gara ci sono Keylor Navas (portiere), Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane (difensori), Toni Kroos e Luka Modrić (centrocampisti), oltre a Cristiano Ronaldo (attaccante). Ramos, Modrić e Ronaldo hanno vinto i premi nel loro ruolo nel 2017; quest’anno, i vincitori saranno annunciati durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League, in programma giovedì 30 agosto a Montecarlo. Durante la cerimonia saranno consegnati anche i premi UEFA Men's Player of the Year e UEFA Women's Player of the Year.

Atlético Madrid (ESP)

• Trasferimenti estivi

Arrivi: Nehuén Pérez (Argentinos Juniors), Rodri (Villarreal), Antonio Adán (Betis), Jonny Castro (Celta Vigo), Thomas Lemar (Monaco), Santiago Arias (PSV), Nikola Kalinić (Milan)

Partenze: Fernando Torres (fine contratto), Gabi (Al-Sadd), Axel Werner (Huesca, prestito), Emiliano Velázquez (Rayo Vallecano), Jonny Castro (Wolverhampton, prestito), Šime Vrsaljko (Internazionale Milano, prestito), André Moreira (Aston Villa, prestito), Luciano Vietto (Fulham, prestito)

• Diego Godín e Antoine Griezmann dell'Atlético figurano nella lista dei tre candidati finali per il premio di miglior giocatore della UEFA Europa League 2017/18. Il vincitore sarà annunciato il 31 a Montecarlo durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League. Nei primi 10 ci sono anche Jan Oblak (quarto) e Koke (sesto ex equo).