La vigilia: Real Madrid - Man. United

Il Real Madrid, vincitore della UEFA Champions League, affronta il Manchester United, vincitore della UEFA Europa League

La gara si gioca a Skopje ed è la prima finale per club disputata in ERJ Macedonia

A luglio, lo United ha battuto il Real ai rigori in amichevole negli Stati Uniti

È la sesta partecipazione del Real Madrid in Supercoppa UEFA (V3 S2)

Il bilancio del Manchester United in Supercoppa è V1 S2

Probabili formazioni

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Bale.

In dubbio: Ronaldo (mancanza di allenamento)

Manchester United: De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Blind; Herrera, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Mkhitaryan.

Indisponibili: Bailly, Jones (squalificati); Rojo (ginocchio), Shaw (piede), Young (adduttori), Fosu-Mensah (imminente trasferimento in prestito)

In dubbio: x

Dove guardarla

Zinédine Zidane, allenatore Real Madrid

La partita di domani è molto importante. Bisogna vincere, il resto non conta. Sono a Madrid da 16 anni, ma prima ho giocato in altre squadre e so che noi siamo l'avversaria che tutti vogliono battere. Il Real Madrid è la migliore squadra al mondo ed è normale volerla battere a tutti i costi. Ogni anno per noi diventa sempre più difficile, ma è questo che ci esalta. Abbiamo personalità, fame e non siamo stanchi di vincere".

Giocheremo come abbiamo sempre fatto. Non cambieremo il nostro atteggiamento per la partita di domani. Siamo pronti, davvero. Vogliamo continuare a vincere attraverso il lavoro e l'umiltà. IN questo senso nulla è cambiato rispetto alla passata stagione".

José Mourinho, allenatore Manchester United

Non vedo l'ora di giocare la Supercoppa e di misurarmi con i Campioni d'Europa. Sfidare i campioni d'Europa è un onore, soprattutto se si tratta della squadra che ha la storia più prestigiosa e che ha vinto più di tutti. Proveremo a vincere, è ovvio, ma la differenza tra i vincitori della Champions League e quelli dell'Europa League è altrettanto ovvia. Noi ce la metteremo tutta e ci godremo questo momento speciale, perché l'occasione di giocare la Supercoppa non capita tutti i giorni.

Con alcuni giocatori del Real Madrid sono ancora in contatto e ci sentiamo al telefono, con altri invece no. Lo stesso vale per i giocatori di Chelsea, Inter e Porto. Domani sarò felice di salutare chiunque incontrerò".

L'opinione dei reporter:



Joe Walker, Real Madrid reporter (@UEFAcomJoeW)

Il Real Madrid è determinato a difendere il trofeo della Supercoppa UEFA e allo stesso tempo vuole avere la meglio su un ex di lusso come Mourinho. Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi solo qualche giorno fa, perciò Zidane sembra intenzionato ad affidarsi a Gareth Bale e Karin Benzema per finalizzare l'azione dei campioni d'Europa in carica.

Simon Hart, Manchester United (@UEFAcomSimonH)

Mourinho si è detto soddisfatto della preparazione estiva. I risultati sono stati positivi e la squadra è stata assemblata attorno ai nuovi arrivati Victor Lindelof, Nemanja Matić and Romelu Lukaku, che dovrebbero tutti esordire in gare ufficiali con i Red Devils. In più c'è Paul Pogba, che a differenza di un anno fa ha potuto svolgere tutta la preparazione. Tutto lascia presupporre che lo Unted sia più forte rispetto alla passata stagione, ma resta da vedere se la squadra riuscirà a trionfare in Supercoppa per la prima volta dal 1991. Un successo garantirebbe un'ulteriore iniezione di fiducia.

Risultati nel precampionato

Real Madrid

23/07: Real Madrid - Manchester United 1-1 (United vince 2-1 ai rigori, Santa Clara, Stati Uniti)

26/07: Manchester City - Real Madrid 4-1 (Los Angeles, Stati Uniti)

29/07: Real Madrid - Barcelona 2-3 (Miami, Stati Uniti)

02/08: MLS All-Stars - Real Madrid 1-1 (Madrid vince 4-2 ai rigori, Chicago, Stati Uniti)

Manchester United

15/07: LA Galaxy - Man. United 2-5 (Carson, Stati Uniti)

17/07: Man. United - Real Salt Lake 2-1 (Sandy, Stati Uniti)

20/07: Man. United - Man. City 2-0 (Houston, Stati Uniti)

23/07: Man. United - Real Madrid 1-1 (United vince 2-1 ai rigori, Santa Clara, Stati Uniti)

26/07: Barcelona - Man. United 1-0 (Landover, Stati Uniti)

30/07: Vålerenga - Man. United 0-3 (Oslo, Norvegia)

02/08: Man. United - Sampdoria 2-1 (Dublin, Repubblica d'Irlanda)

Lo sapevi?

• Il Real Madrid cerca di diventare la prima squadra a vincere due Supecoppe consecutive dopo l'AC Milan (1989 e 1990). Maggiori informazioni nella pagina della partita.