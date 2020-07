Zidane: "Siamo pronti", Sampaoli: "Serve fiducia"

Probabili formazioni

Real Madrid: Casilla; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modrić, Isco; James Rodríguez, Lucas Vázquez, Morata.

Indisponibili: Ronaldo (ginocchio), Navas (tallone d'Achille), Coentrão (bicipite femorale), Kroos (forma fisica), Bale (forma fisica), Pepe (forma fisica)

In dubbio: Benzema (schiena)

Ronaldo è ancora indisponibile dopo l'infortunio al ginocchio patito nella finale di UEFA EURO 2016, mentre Bale, Pepe e Toni Kroos hanno bisogno ancora di tempo per recuperare dalle fatiche di quest'estate in Francia.

Siviglia: Soria; Ferreira, Pareja, Carriço, Escudero; Kranevitter, Correa, Iborra; Sarabia, Konoplyanka, Vietto.

Indisponibili: Trémoulinas (ginocchio), Krohn-Dehli (ginocchio)

Quattro undicesimi della squadra che ha vinto la passata edizione della UEFA Europa League (Grzegorz Krychowiak, Kevin Gameiro, Éver Banega e Coke) nonché il tecnico tre volte vincitore della competizione, Unai Emery, hanno lasciato il club in estate.

Le parole degli allenatori

Zinédine Zidane, Real Madrid

Si sfideranno due squadre entrambe capaci di vincere. L'unica cosa che conta sarà farsi trovare pronti e noi lo siamo. Il pre-campionato è stato buono, abbiamo avuto tempo per prepararci al meglio. Domani vedremo se Karim Benzema ce la farà, ma la cosa più importante è che sia qui con noi. Daremo il massimo e lo faremo dal primo minuto con impegno e concentrazione. Nel calcio non sai mai che cosa può accadere, le chance sono 50 e 50.

Il tecnico del Siviglia Jorge Sampaoli ©Getty Images

Jorge Sampaoli, Siviglia

I'Sono felice di essere qui e di poter prendere parte a questa sfida. Ci servirà un po' di tempo per abituarci al nuovo stile di gioco. La cosa più importante è che i giocatori hanno fiducia. Il Real Madrid ha offerto delle grandissime prove in amichevole e il fatto che dovrà rinunciare ad alcuni giocatori-chiave non ne diminuirà la qualità complessiva. Spero che la mia squadra interpreti la gara con l'approccio giusto e che dia il massimo per onorare i propri colori. In campo non mi piace essere dominato dagli avversari.

L'opinione dei reporter: Daniel Thacker a Trondheim (@UEFAcomDanielT)

Tutto lascia presagire una sfida interessante. Il tecnico dei campioni d'Europa, Zidane, si presenta in finale con un dubbio di lusso: schierare Karim Benzema come unica punta o affiancargli Álvaro Morata, tornato al suo vecchio club in estate?. Il Siviglia, dal canto suo, ha una squadra rivoluzionata e il neo-allenatore Sampaoli ha promesso un calcio offensivo. Sarà interessante vedere se riuscirà ad avere la meglio sulle Merengues alla sua prima partita in carica.

Bilancio in Supercoppa

Real Madrid: P4 V2 S2 GF6 GS4 (vittoria nel 2002 e 2014)

Siviglia: P4 V1 S3 GF8 GS10 (vittoria nel 2006)

Lo sapevi?

Entrambe le squadre sono alla quinta partecipazione alla Supercoppa UEFA; solo Barcellona (9), Milan (7) e Liverpool (5) vantano numeri superiori o uguali. Per saperne di più visita la sezione dedicata alle statistiche della competizione.