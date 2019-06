Anteprima finale di UEFA Nations League: Portogallo-Olanda

L'AVVICINAMENTO ALLA FINALE

Probabili formazioni

Portugal training on Saturday ©Getty Images

Portogallo: Patrício; Semedo, Fonte, Dias, Guerrero; William, Danilo, Fernandes, Bernardo; Guedes, Ronaldo

Indisponibili: Pepe (spalla)

In dubbio: Cancelo (naso)

Olanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, F de Jong, Wijnaldum; Promes, Depay, Babel

Indisponibili: nessuno

Le dichiarazioni dei Ct

Fernando Santos, Portogallo

L'Olanda è cresciuta molto negli ultimi anni. L'Ajax ha disputato un'entusiasmante Champions League e l'Olanda ha giocatori che hanno vinto la finale, una chiara dimostrazione delle qualità in loro possesso.

Siamo in finale quindi, per quanto i giocatori siano stanchi, questa è una motivazione sufficiente. Ciò che conta di più è l'aspetto mentale. I giocatori devono essere mentalmente forti per ottenere ciò che vogliono. Sarà una partita fantastica. Vogliamo fare felici i tifosi portoghesi.

Ronald Koeman, Olanda

Ripensando al sorteggio, eravamo nel girone con Francia e Germania. Nessuno si sarebbe mai aspettato che l'Olanda avrebbe vinto il girone. Ora siamo in finale. E' un piacere giocare una finale, non c'è pressione. Abbiamo battuto Francia, Germania e Inghilterra. Sarebbe fantastico superare anche il Portogallo in finale in casa.

Abbiamo la nostra strategia, così come il Portogallo. Sono forti, molto bravi a difendersi. E giocano in casa, un vantaggio per loro. Ma è una finale, e tutto è possibile.

Stato di forma

Portogallo

Ultime dieci partite: VPPPPVVVPS

Cammino verso la finale: 1-0 Italia (c), 3-2 Polonia (t), 0-0 Italy (t), 1-1 Polonia (c), 3-1 Svizzera

Olanda

Ultime dieci partite: VSVPVPVSVP

Cammino verso la finale: 1-2 Francia (t), 3-0 Germania (c), 2-0 Francia (c), 2-2 Germania (t), 3-1 Inghilterra dts

Lo sapevi?

Gli Oranje hanno superato 3-0 i portoghesi a marzo 2018, la loro seconda vittoria in 13 precedenti contro la Selecção (S7 P4).

Il Portogallo è imbattuto da 13 gare ufficiali in casa, dal settembre 2014 e la sconfitta per 1-0 contro l'Albania

Gli Oranje hanno perso solo tre delle ultime 21 partite fuori dall'Olanda.

Cosa c'è in palio?

Prima di tutto un trofeo in argento alto 71cm. Il design si ispira a una bandiera rappresentante le 55 federazioni nazionali della UEFA elegantemente raggruppate su un'asta.

Per quanto riguarda i premi in denaro:

€7.5m per vincitori

€6.5m per i secondi classificati

La cifra include i €3m che le quattro finaliste si sono già assicurate, derivanti da una cifra di solidarietà di €1.5m per tutte le squadre della Lega A e €1.5m come bonus per aver vinto il gruppo. Un totale di €76.25m è stato suddiviso tra tutte le federazioni.